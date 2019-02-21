Объем теневой экономики России достиг 20 процентов ВВП





В 2018 году объем теневой экономики России превысил 20 трлн рублей и составил порядка 20% ВВП страны.

Об этом сообщается в проекте документа Росфинмониторинга с анализом уровня соответствия России рекомендациям ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн рублей), в три раза больше годовой выручки "Газпрома" (6,5 трлн рублей за 2017 год) и более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 трлн рублей), отмечает РБК .

В пересчете на доллары теневая экономика в РФ составляет около 305 млрд долларов. Эта сумма примерно равна ВВП таких стран, как Дания или ЮАР, и больше, чем весь размер экономики 148 из 182 стран, данные по которым содержит база Всемирного банка.

Росфинмониторинг включает в теневую экономику серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплата серых зарплат. Кроме того, нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж, отмечают в службе.

Росфинмониторинг, вероятно, не считает неформальное производство, например, «гаражные» производства, кешевые расчеты между продавцами и покупателями, полагает профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский.

Если включить неформальную экономику, это прибавит не менее 10% ВВП к теневой экономике по Росфинмониторингу, оценивает эксперт: ее размер таким, образом, составит 30 триллионов рублей, или 455 млрд долларов, что больше годового ВВП таких стран, как Австрия (377 млрд долларов) или Норвегия (387 млрд).

По полной занятости около 20 млн граждан в трудоспособном возрасте уходят в той или иной степени от государства в сферы, которые государство считает теневой экономикой, говорит Кордонский. «По частичной занятости - невозможно посчитать», - отмечает он.

«С нашей точки зрения, еще около 10 млн трудоспособных граждан могут находиться в таких факультативных теневых отношениях», - добавляет Кордонский.

Основным фактором, определяющим масштаб теневой экономики в России, является коррупция, а также избыточное государственное регулирование и высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень» и выплачивать зарплаты в конвертах, перечисляет научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич. По данным Росфинмониторинга, в 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП или 24,3 трлн рублей, а годом позже, по оценке финансовой разведки, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн рублей). По оценке Росстата, в 2017 году размер теневой экономики составлял порядка 16%. В исследовании МВФ, опубликованном в начале прошлого года, уровень теневой экономики в России оказался намного выше официальных оценок - 33,7% ВВП за 2015 год - и выше среднего по 158 странам (27,8%).

По оценке Росстата на конец сентября 2018 года, в российской экономике неформально заняты 14,9 млн человек (20,4% в общей численности занятых). А так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах и в неофициальном секторе) составил в 2017 году 11,8% ВВП (около 10,9 трлн рублей).