По Беларуси снова штормовое предупреждение, но впереди потепление

Белгидромет снова объявил о порывистом ветре и неблагоприятных метеоусловиях. Однако уже скоро потеплеет.

Сегодня 22 февраля на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в Могилеве, Гомеле, Витебске порывы ветра будут также достигать 20 ветров в секунду.

В субботу 23 февраля ночью будет -6…-12°С, местами до -13…-15°С, максимальная температура днем 0…-6°С. Но уже в воскресенье в Беларусь начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ночью будет -1…-8°С, максимально днем 0…+6°С.