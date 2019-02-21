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По Беларуси снова штормовое предупреждение, но впереди потепление

22.02.2019 13:50 — Разное | БДГ  
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Белгидромет снова объявил о порывистом ветре и неблагоприятных метеоусловиях. Однако уже скоро потеплеет.

Сегодня 22 февраля на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в Могилеве, Гомеле, Витебске порывы ветра будут также достигать 20 ветров в секунду.

В субботу 23 февраля ночью будет -6…-12°С, местами до -13…-15°С, максимальная температура днем 0…-6°С. Но уже в воскресенье в Беларусь начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ночью будет -1…-8°С, максимально днем 0…+6°С.

Накануне Белгидромет и МЧС также предупреждали о сильных порывах ветра в Беларуси.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белгидромет снова объявил о порывистом ветре и неблагоприятных метеоусловиях. Однако уже скоро потеплеет.
 
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