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«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

22.02.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества глава государства посетил Военную академию. 22 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко с курсантами, слушателями и преподавательским составом элитного военного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Президент ознакомился с залом военной истории. Экспозиция была создана к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Главная цель – сохранить интерес к национальной истории, в том числе – к армейскому наследию как неотъемлемой части летописи страны. Особое внимание уделено военным битвам, сражениям, операциям, которые проходили на нашей земле либо с участием белорусов.

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взгляд таких ребят отличается от тех «навукоўцаў». Сейчас легче, лучше стало. В прошлом, после распада Союза (я это помню) была катастрофа. Историю пытались ломать, переписывать, крошить...

Поэтому надо, чтобы было несколько человек у вас, которые, может быть, окунулись бы вглубь, седину наших времен (то, о чем мы говорим), посмотрели глазами вашими – патриотов, военных людей, честных людей, объективных – не в угоду каким-то политикам.

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества глава государства посетил Военную академию. 22 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко с курсантами,...
 
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