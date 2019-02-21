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«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

22.02.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и преподавательским составом Военной академии.

Накануне Дня защитников Отечества глава государства посещает элитный военный вуз страны.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Президента ознакомили с подготовкой специалистов, в частности, роты информационных технологий. Задача военнослужащих этой новой специализации – математическое обоснование проектов и непосредственно программирование для нужд армии и военпрома.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Создание IT-роты в совокупности с научным потенциалом Военной академии открывает новые перспективы инновационного развития Вооруженных Сил.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Мы и впредь будем защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, с которой, как вы знаете, у нас создана на западном направлении в рамках ОДКБ (да и дело не в ОДКБ, а в нашем союзе с Россией) единая группировка войск. Однако это не значит, что мы откажемся от взаимодействия с другими странами, в том числе и в военно-политическом смысле.

Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком, на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог. Но у нас есть свои интересы, и эти интересы должны уважаться нашими партнерами, теми, кто хочет с нами вести этот диалог. 

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

Президент также пообщался с курсантами, слушателями и преподавателями академии. Уже в самом начале разговора Александр Лукашенко призвал присутствующих к неформальному диалогу. У каждого была возможность задать самые острые вопросы. Например, у главы государства спросили, будет ли у военнослужащих вуза более широкий доступ к личным гаджетам и интернету, а также какие последствия для Беларуси могут возникнуть в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко...
 
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