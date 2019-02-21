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«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию
Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и преподавательским составом Военной академии.
Накануне Дня защитников Отечества глава государства посещает элитный военный вуз страны.
Президента ознакомили с подготовкой специалистов, в частности, роты информационных технологий. Задача военнослужащих этой новой специализации – математическое обоснование проектов и непосредственно программирование для нужд армии и военпрома.
Создание IT-роты в совокупности с научным потенциалом Военной академии открывает новые перспективы инновационного развития Вооруженных Сил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком, на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог. Но у нас есть свои интересы, и эти интересы должны уважаться нашими партнерами, теми, кто хочет с нами вести этот диалог.
Президент также пообщался с курсантами, слушателями и преподавателями академии. Уже в самом начале разговора Александр Лукашенко призвал присутствующих к неформальному диалогу. У каждого была возможность задать самые острые вопросы. Например, у главы государства спросили, будет ли у военнослужащих вуза более широкий доступ к личным гаджетам и интернету, а также какие последствия для Беларуси могут возникнуть в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию
Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко...
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