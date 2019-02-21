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В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели
Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.
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Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили человека в 25 метрах от берега. Мужчину достали из воды и передали медикам. 58-летний местный житель госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Зимой 2018 года в Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку.
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Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину. По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент...
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