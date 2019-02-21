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В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели

22.02.2019 13:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился на озере возле деревни Верхолесье. О тонущем человеке спасателям сообщил очевидец.  

В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели
Фото: Брестское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили человека в 25 метрах от берега. Мужчину достали из воды и передали медикам. 58-летний местный житель госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».  

В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели
Фото: Брестское ОУМЧС  

Зимой 2018 года в Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку. 

Гражданин провалился под лёд – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.   По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент...
 
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