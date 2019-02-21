В Пинске отметили столетие образования Советов

В далеком 1919 году в Пинске впервые услышали слово «исполком», был избран Совет депутатов. Теперь, отмечая столетие создания государственных органов нашей страны, пинчане решили вспомнить, как складывалась система местного управления и народного представительства в родном городе.

Такую инициативу еще в прошлом году под

держали горсовет депутатов, исполнитель

ный комитет. Основная идея заключается в том, чтобы не только отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков становления Советов, но и отметить преемственность, профессионализм работников представительных, исполнительных и распорядительных органов власти в решении вопросов социально-экономического развития города.







20 февраля, в день образования первых пинских горисполкома и Совета депутатов, состоялось торжественное собрание.







На встречу в Дом Советов на набережной были приглашены работники исполкома и Совета депутатов разных лет. Председатель городского Совета депутатов Леонтий Антонович Лемешевский напомнил об истоках и вехах столетнего созидательного пути. Каждый год, каждое десятилетие город строился, преображался. Прошел суровое испытание войной, стал индустриальным, культурным и образовательным центром региона.



- Нужно продолжать уверенно шагать в будущее, - сказал председатель горисполкома Иван Григорьевич Ребковец. - А обращение к истории пусть станет хорошим поводом вспомнить эпоху и заложить традицию отмечать даты с момента создания госучреждений в Пинске.







Текущая повестка дня исполнительного комитета и Совета депутатов, как и прежде, остается неизменной — улучшение качества жизни нашего города и благосостояния пинчан.



К поздравлениям и напутствиям присоединились руководитель горкома КПБ, в прошлом заместитель председателя горисполкома Александр Альфредович Каневский, бывший заместитель начальника финотдела горисполкома, председатель первичной организации работников исполнительного комитета городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анна Яковлевна Петрашко.



Музыкальным подарком стало выступление народного ансамбля народных инструментов «Полесский сувенир» детской школы искусств.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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