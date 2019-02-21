ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске отметили столетие образования Советов

22.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   В далеком 1919 году в Пинске впервые услышали слово «исполком», был избран Совет депутатов. Теперь, отмечая столетие создания государственных органов нашей страны, пинчане решили вспомнить, как складывалась система местного управления и народного представительства в родном городе. 

  Такую инициативу еще в прошлом году поддержали горсовет депутатов, исполнительный комитет. Основная идея заключается в том, чтобы не только отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков становления Советов, но и отметить преемственность, профессионализм работников представительных, исполнительных и распорядительных органов власти в решении вопросов социально-экономического развития города. 




  20 февраля, в день образования первых пинских горисполкома и Совета депутатов, состоялось торжественное собрание.




  На встречу в Дом Советов на набережной были приглашены работники исполкома и Совета депутатов разных лет. Председатель городского Совета депутатов Леонтий Антонович Лемешевский напомнил об истоках и вехах столетнего созидательного пути. Каждый год, каждое десятилетие город строился, преображался. Прошел суровое испытание войной, стал индустриальным, культурным и образовательным центром региона.

  - Нужно продолжать уверенно шагать в будущее, - сказал председатель горисполкома Иван Григорьевич Ребковец. - А обращение к истории пусть станет хорошим поводом вспомнить эпоху и заложить традицию отмечать даты с момента создания госучреждений в Пинске.




  Текущая повестка дня исполнительного комитета и Совета депутатов, как и прежде, остается неизменной — улучшение качества жизни нашего города и благосостояния пинчан.

  К поздравлениям и напутствиям присоединились руководитель горкома КПБ, в прошлом заместитель председателя горисполкома Александр Альфредович Каневский, бывший заместитель начальника финотдела горисполкома, председатель первичной организации работников исполнительного комитета городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анна Яковлевна Петрашко.

  Музыкальным подарком стало выступление народного ансамбля народных инструментов «Полесский сувенир» детской школы искусств.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В далеком 1919 году в Пинске впервые услышали слово «исполком», был избран Совет депутатов. Теперь, отмечая столетие создания государственных органов нашей страны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сокотра (Socotra)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика