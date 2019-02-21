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330 сил под капотом: ателье ABT усовершенствовало дизельный кроссовер Audi Q8

22.02.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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ABT Sportsline из Кемптена уже не одно десятилетие занимается доводкой серийных моделей Audi, а посему новый комплект доработок для новейшего кроссовера Q8, недавно приехавшего и в Беларусь, от баварских мастеров не заставил себя долго ждать.


Внимания тюнингаторов удостоилась дизельная модификация Q8 50 TDI, с которой, собственно, состоялся рыночный дебют новинки Audi на европейском рынке. Мощность штатного трехлитрового агрегата с помощью нового модуля управления фирма ABT увеличила с 286 до 330 лошадиных сил, подрос и крутящий момент — с 600 до 650 Нм. Динамику разгона до «сотни» у доработанного кроссовера немцы не указали.


В комплекте с форсировкой дизеля ABT предлагает для Q8 50 TDI заниженную подвеску, собственные 22-дюймовые колесные диски взамен заводских и, разумеется, оригинальный обвес, включающий накладки на бамперах и порогах, зачерненную решетку радиатора и элемент диффузора сзади с квартетом выхлопных патрубков. Салон Q8 приукрасили карбоновыми деталями.



Кроме того, в ABT заявили о программе форсировки для двух других версий кроссовера, недавно появившихся в продаже — с бензиновым мотором 3.0 TFSI (340 сил) и младшим 231-сильным дизелем 3.0 TDI.

 
 
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ABT Sportsline из Кемптена уже не одно десятилетие занимается доводкой серийных моделей Audi, а посему новый комплект доработок для новейшего кроссовера Q8 от баварских...
 
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