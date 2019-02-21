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Трамп хочет, чтобы американцы первыми запустили технологию 6G

22.02.2019 14:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Трамп хочет, чтобы американцы первыми запустили технологию 6G
globallookpress.com

Трамп хочет, чтобы американцы первыми запустили технологию 6G От первого лица.​ Что выкладывают в своем Instagram известные политики?
В четверг Дональд Трамп сделал пост на своей странице в Twitter, где сообщил, что Соединенные Штаты должны в скорейшее время внедрить технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они начнут отставать от конкурентов. 

«Я хочу, чтобы технологии 5G и даже 6G появились в Соединенных Штатах как можно скорее. Они мощнее, быстрее и технологичнее, чем нынешний стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия - в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за которой, абсолютно очевидно, будущее, - сообщил президент США. - Я хочу, чтобы Америка выиграла это соревнование, а не блокировала более передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающем мире технологий!»

 
 
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Президент США призвал американские компании самостоятельно работать над 5G и 6G.
 
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