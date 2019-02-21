Трамп хочет, чтобы американцы первыми запустили технологию 6G

«Я хочу, чтобы технологии 5G и даже 6G появились в Соединенных Штатах как можно скорее. Они мощнее, быстрее и технологичнее, чем нынешний стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия - в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за которой, абсолютно очевидно, будущее, - сообщил президент США. - Я хочу, чтобы Америка выиграла это соревнование, а не блокировала более передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающем мире технологий!»