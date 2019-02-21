В Минской области 43 здания и помещения готовы отдать бизнесу в пользование даром. С какими условиями и на сколько предлагают частникам недвижимость, рассказывает МЛЫН.BY.

Минскоблимущество 21 февраля объявило итоги последней инвентаризации: в центральном регионе пустуют 348 объектов коммунальной собственности.

В прошлом году хозяев удалось найти примерно для 100 объектов, причем два строения были переданы в безвозмездное пользование частным предпринимателям. Например, в Борисовском районе на месте пустующих помещений в двух жилых домах открыли магазины. Их пользователям поставили лишь одно условие — создать новые рабочие места.

— Сегодня мы готовы передать в безвозмездное пользование (зачастую на 5 лет) под создание рабочих мест 43 объекта, — рассказала председатель комитета государственного имущества Минского областного исполнительного комитета Антонина Полякова. — Среди них есть бывшие школы, мастерские, овощехранилища, гаражи, котельные, бани. Полный их перечень размещен на сайте . Не все эти здания требуют существенного ремонта. В последующем в случае продажи такой недвижимости добросовестный пользователь имеет первоочередное право на ее приобретение.