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В Минской области 43 здания и помещения готовы отдать бизнесу в пользование даром

22.02.2019 14:19 — Разное | Tut.by  
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В Минской области 43 здания и помещения готовы отдать бизнесу в пользование даром. С какими условиями и на сколько предлагают частникам недвижимость, рассказывает МЛЫН.BY.

Минскоблимущество 21 февраля объявило итоги последней инвентаризации: в центральном регионе пустуют 348 объектов коммунальной собственности.

В прошлом году хозяев удалось найти примерно для 100 объектов, причем два строения были переданы в безвозмездное пользование частным предпринимателям. Например, в Борисовском районе на месте пустующих помещений в двух жилых домах открыли магазины. Их пользователям поставили лишь одно условие — создать новые рабочие места.

— Сегодня мы готовы передать в безвозмездное пользование (зачастую на 5 лет) под создание рабочих мест 43 объекта, — рассказала председатель комитета государственного имущества Минского областного исполнительного комитета Антонина Полякова. — Среди них есть бывшие школы, мастерские, овощехранилища, гаражи, котельные, бани. Полный их перечень размещен на сайте. Не все эти здания требуют существенного ремонта. В последующем в случае продажи такой недвижимости добросовестный пользователь имеет первоочередное право на ее приобретение.

 
 
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Минскоблимущество 21 февраля объявило итоги последней инвентаризации: в центральном регионе пустуют 348 объектов коммунальной собственности.
 
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