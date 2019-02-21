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Чтобы в деревне было безопасно (Дзержинский район)

22.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Какие правила безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не произошло беды, работники МЧС в рамках месячника пожарной безопасности рассказывают на сельских сходах.

На минувшей неделе начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с жителями д. Касиловичи Боровского сельского Совета. Статистика пожаров, их основные причины и трагические последствия – с этих вопросов начался разговор на тему безопасности.

Далее Максим Валерьевич подробно рассказал, как предотвратить пожар в домовладении, какие требования пожарной безопасности необходимо строго соблюдать, чтобы огонь не причинил вред.

В продолжении встречи Максим Валерьевич порекомендовал всем быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, не оставлять без присмотра вкаченные электроприборы и установить в своих домовладениях автономные пожарные извещатели.

После Максим Валерьевич напомнил об алгоритме действий в случае возникновения пожара на и о том, чем можно воспользоваться при тушении пожара в своем домовладении.




 
 
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Какие правила безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не произошло беды, работники МЧС в рамках месячника пожарной безопасности...
 
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