Чтобы в деревне было безопасно (Дзержинский район)

Какие правила безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не произошло беды, работники МЧС в рамках месячника пожарной безопасности рассказывают на сельских сходах.

На минувшей неделе начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с жителями д. Касиловичи Боровского сельского Совета. Статистика пожаров, их основные причины и трагические последствия – с этих вопросов начался разговор на тему безопасности.

Далее Максим Валерьевич подробно рассказал, как предотвратить пожар в домовладении, какие требования пожарной безопасности необходимо строго соблюдать, чтобы огонь не причинил вред.

В продолжении встречи Максим Валерьевич порекомендовал всем быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, не оставлять без присмотра вкаченные электроприборы и установить в своих домовладениях автономные пожарные извещатели.

После Максим Валерьевич напомнил об алгоритме действий в случае возникновения пожара на и о том, чем можно воспользоваться при тушении пожара в своем домовладении.











