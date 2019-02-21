Селфи искажают вашу внешность

Плохие новости для любителей делать селфи – эти фотографии искажают вашу внешность. В марте было опубликовано довольно любопытное исследование, согласно результатам которого селфи, сделанные с расстояния примерно 30 сантиметров от вашего лица, визуально делают ваш нос крупнее на целых 30%.

Для сравнения ученые сделали фотографии с расстояния 150 сантиметров – внешность людей при этом искажена не была.

К таким выводам эксперты пришли на основании математической модели, созданной специально для проверки того, как угол и расстояние влияют на получаемое изображение.

Авторы эксперимента считают, что люди должны понимать, насколько селфи-образы не соответствуют реальности.