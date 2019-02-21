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Селфи искажают вашу внешность
22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Плохие новости для любителей делать селфи – эти фотографии искажают вашу внешность. В марте было опубликовано довольно любопытное исследование, согласно результатам которого селфи, сделанные с расстояния примерно 30 сантиметров от вашего лица, визуально делают ваш нос крупнее на целых 30%.
Для сравнения ученые сделали фотографии с расстояния 150 сантиметров – внешность людей при этом искажена не была.
К таким выводам эксперты пришли на основании математической модели, созданной специально для проверки того, как угол и расстояние влияют на получаемое изображение.
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Плохие новости для любителей делать селфи – эти фотографии искажают вашу внешность. В марте было опубликовано довольно любопытное исследование, согласно...
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