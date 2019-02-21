ИТОГИ ГОДА: Сморгонцы в спорте и туризме

В нашем районе активными темпами идет развитие массовой физической культуры и спорта, было отмечено на собрании по подведению итогов минувшего года. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Лобан и методист областного учебно-методического центра физического воспитания населения Вера Иванова.

Физическая культура и спорт

Одним из основных направлений работы сектора спорта и туризма является развитие массовой физической культуры и спорта среди населения. Согласно статистике, физической культурой и спортом на территории нашего района занимаются 12069 человек, что составляет 23,2% от общей численности населения Сморгонщины. В сельской местности этот показатель составляет 2392 человека (16%).

За прошлый год в Сморгонском районе было проведено около сотни физкультурно-оздоровительных, туристических мероприятий, фестивалей и праздников, в которых приняли участие почти 11 тыс. человек. Стало доброй традицией на День молодежи проводить спортивный праздник, где проходят соревнования по болотному футболу и плаванию «На чем попало». Впервые в 2018 году совместно с областной федерацией футбола был проведен спортивный фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья». Сморгонская семья Соловей стала победительницей этого фестиваля.

Ежегодно в районе проводится круглогодичная спартакиада среди организаций и предприятий. В 2018 году спартакиада проходила по 14 видам спорта для организаций первой и второй групп, и по 11 – для третьей группы (сельские организации и предприятия). В первой группе призовые места достались командам управления образования райисполкома (1-е место), агрегатного завода (2-е место) и завода оптического станкостроения (3-е место). Во второй группе медали завоевали представители «Белагротерминала» (1-е место), команды «Сморгонские молочные продукты» (2-е место) и «Сморгоньгаз» (3-е место). Среди сельских организаций и предприятий 1-е место завоевала команда ПКУП «Совхоз Сморгонский», 2-е – ОАО «Шутовичи–агро», 3-е – КСУП «Синьки».





Вера ИВАНОВА и Геннадий БЫЧКО награждают представителя команды ООО «Белагротерминал» Александра ВАЛЮКЕВИЧА.

Подготовку спортивного резерва в Сморгонском районе осуществляют три спортшколы, в которых занимаются 1304 учащихся (23,2% от всех учащихся района) по пяти видам спорта. Основное направление в работе школ – спорт высших направлений. По словам заведующего сектором спорта и туризма Александра Лобана, с этой задачей спортивные учреждения справляются. В 2018 году в высшее звено подготовки было передано 16 учащихся сморгонских спортшкол; 29 спортсменов-учащихся повысили спортивное мастерство до уровня первого разряда (план – 28); 385 юных спортсменов повысили свое мастерство до уровня второго и третьего юношеских разрядов (план – 347). Девять спортсменов Сморгонского района Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также национальными федерациями по видам спорта включены в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь.





Александр ЛОБАН.

В командных игровых видах спорта в чемпионате Республики Беларусь по футболу (первая лига) принимал участие ФК «Сморгонь». Выступление команды в чемпионате Александр Лобан охарактеризовал как удовлетворительное (11-е место из 15-и). В областных чемпионатах по футболу и мини-футболу принимала участие команда «Медведи». С прошлого года команда Сморгонского района по баскетболу начала выступление в областном чемпионате.

Главный тренер ФК «Сморгонь» Алексей Дворецкий пояснил, что тренерским штабом сделаны выводы из выступлений в прошедшем сезоне. Поскольку начало нынешнего чемпионата стартует в первой половине апреля, то подбор игроков начался еще в декабре прошлого года. Напомним, что команда вышла из отпуска 23 января. Сейчас футболисты принимают участие в предсезонной подготовке, а в клубе идет заключение контрактов с футболистами. По словам главкома «Сморгони», после формирования команды перед футболистами и тренерским штабом будут поставлены задачи на новый сезон.





Алексей ДВОРЕЦКИЙ.

Туризм

Одним из основных показателей развития туристической сферы является объем экспорта туристических услуг, оказанных иностранным туристам. Согласно статистике, экспорт туристических услуг в Сморгонском районе за 2018 год составил 306,3 тыс. долларов США. Экспорт туристических услуг в нашем районе оказывают шесть организаций: КУП «Гостиница «Сморгонь»», ДРОЦ «Лесная поляна», ОДО «Темп» (гостиничный комплекс «Маяк»), ИООО «Кроноспан», ЧУП «Шах» и турагенство «Надитур». Наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимает КУП «Гостиница «Сморгонь» - 68,6%, ДРОЦ «Лесная поляна» - 13,7% и гостиничный комплекс «Маяк» - 8,5%.

Одним из резервов для увеличения объема услуг, оказываемых иностранным гражданам, является привлечение спортсменов для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований на спортивных объектах района, реклама спортивной базы.

В Сморгонском районе работают три туристические организации – «Надитур», «Турклуб» и ИП Шпаковская. Однако отчет по экспорту туристических услуг предоставляет только «Надитур». Это свидетельствует о том, что туристическим организациям невыгодно заниматься въездным туризмом и, по их признанию, слишком затратно при небольшой выгоде, так как цены на гостиницы, питание остаются слишком высокими, что делает туристический пакет неконкурентоспособным.

Одним из перспективных направлений туризма является агроэкотуризм. За прошлый год услугами агроэкотуризма на территории Сморгонского района воспользовались более 8,5 тыс. человек (в 2017 году – 7,3 тыс).

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.