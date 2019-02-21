Штраф в 3 базовые величины получила жительница Лопатино за отсутствие фликера



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, 21 февраля на выездном открытом заседании, которое состоялось в Лопатинском сельском доме культуры, было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь, в отношении 42-летней жительницы агрогородка Лопатино Пинского района.

7 февраля около 21.05 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле), в темное время суток двигалась по краю проезжей части не обозначив себя световозвращающими элементами. В отношении гражданки было вынесено постановление и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 базовых величин.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, такие открытые разбирательства способствуют выявлению и устранению причин дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, а также усилению контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Пинского РОВД напоминает жителям района, что нахождение в темное время суток на проезжей части без световозвращающих элементов – запрещено! А всех, кто заметил на проезжей части дороги подвыпивших пешеходов или велосипедистов, ГАИ призывает звонить по телефону 102 либо 139.