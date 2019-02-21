﻿ Брестчанин купил по чужой карточке «голду» в World of Tanks: возбуждено уголовное дело. 21.by
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Брестчанин купил по чужой карточке «голду» в World of Tanks: возбуждено уголовное дело

22.02.2019 14:52 — Разное | Tut.by  
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За хищение денег с банковской карты возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Бреста.


Иллюстрация: Wargaming

29 ноября 2018 года в Бресте две девушки обнаружили в банкомате забытую банковскую карту, сообщил БелаПАН начальник криминальной милиции Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Коровяковский. В тот же день одна из них в поисках владельца разместила фотографии карты (с обеих сторон) в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Коровяковского, так как на фотографии был запечатлен CVV/CID-код, номер карты и срок ее действия, администратор группы через полчаса удалил снимки. Однако злоумышленник успел воспользоваться реквизитами банковской карты.

«Сотрудниками милиции было установлено, что этой карточкой рассчитались за игровую валюту в интернет-игре World of Tanks. С банковской карты были сняты все 119 рублей 60 копеек. Сделал это 29-летний водитель одного из предприятий Бреста, — сообщил Коровяковский. — 21 февраля в отношении мужчины Брестским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено дело по ч. 2 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники)».

Владелица карты обратилась в милицию 11 декабря. Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме.

 
Теги: Брест
 
 
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Фотографии карточки с обеих сторон он нашел в соцсети.
 
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