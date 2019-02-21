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Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам

22.02.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам

Александр Лукашенко предлагает предоставить курсантам более широкий доступ к личным компьютерам и интернету.

Данный вопрос поднял один из курсантов на встрече Лукашенко с личным составом Военной академии.

Как передает БЕЛТА, курсант заявил, что ему и его товарищам необходим личный компьютер и свободный доступ к интернету, чтобы эффективно готовиться к занятиям и совершенствоваться в своей специальности.

Глава государства заявил, что над этим вопросом следует серьезно подумать и предпринять меры в рамках границы, которую мы не можем перейти. По его мнению, излишеств не должно быть.

Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем, — пояснил Лукашенко.

Сегодня Александр Лукашенко посещает Военную академию и встречается с курсантами и с преподавательским составом этого учебного заведения.

 

 
 
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Александр Лукашенко предлагает предоставить курсантам более широкий доступ к личным компьютерам и интернету.
 
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