Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам





Александр Лукашенко предлагает предоставить курсантам более широкий доступ к личным компьютерам и интернету.

Данный вопрос поднял один из курсантов на встрече Лукашенко с личным составом Военной академии.

Как передает БЕЛТА , курсант заявил, что ему и его товарищам необходим личный компьютер и свободный доступ к интернету, чтобы эффективно готовиться к занятиям и совершенствоваться в своей специальности.

Глава государства заявил, что над этим вопросом следует серьезно подумать и предпринять меры в рамках границы, которую мы не можем перейти. По его мнению, излишеств не должно быть.

Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем, — пояснил Лукашенко.

Сегодня Александр Лукашенко посещает Военную академию и встречается с курсантами и с преподавательским составом этого учебного заведения.



