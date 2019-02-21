"Для уцелевших в огне ветеранов Афгана"

13 февраля в территориальном центре социального обслуживания населения Ивьевского района состоялся вечер, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов на тему "Афганистан: наша память и боль". Организатором, идейным вдохновителем встречи с ветеранами войны в Афганистане, прямыми свидетелями событий тридцатилетней давности, была Ольга Сергеевна Булак - заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования.





На наш взгляд, было очень проницательно дать исполнить роль ведущих молодым людям: двум юношам и девушке. Контраст в том, какую жизнь получило в дар современное поколение белорусов по сравнению с теми, кому в конце 80-х годов минувшего века довелось пройти суровое испытание войной, полыхавшей на территории Республики Афганистан.

Тронули души присутствующих слова ведущей: "Двадцать лет в обычной человеческой жизни срок немалый. Но жизнь длиною в двадцать лет трагически мала”.

- Этот день,- отметила Ольга Сергеевна,- стал Днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. Памятное мероприятие, потому что встреча с ветеранами - символ признания и глубокого уважения подвига солдат и офицеров, защищавших безопасность и интересы Родины в военных конфликтах.



Сегодня, когда выросло новое поколение белорусов, память о воинах, до конца выполнивших свой долг на афганской земле, не должна исчезнуть.

Организатор встречи назвала имена тех, чьи жизни чуть не отнял Афганистан, живых героев, прямых свидетелей событий.

Не все, к сожалению, присутствовали. От имени участников этой локальной войны выступил Анатолий Станиславович Будник.

Он рассказал о своем пребывании в Афганистане, о климатических условиях в этой "выжженной солнцем, глинистой, щедро усыпанной камнями земле", о "смертельно опасных и убитых дорогах раздираемой войной страны", о том, как приходилось стрелять в противника, как выполняли свой воинский долг наши солдаты, о том, что такое армейская служба и взаимовыручка, какая использовалась техника, а также привел много интересных фактов из жизни афганского народа.

Это было выступление человека, который прошел испытание войной, был в саперной роте.

Была служба, наполненная опасностями, и до сих пор шрамы в душе.

Любая война - это катастрофа для человечества, потому что она пренебрегает наибольшей ценностью на земле - человеческой жизнью.

Первый секретарь районной организации БРСМ Юлия Владимировна Драбович в своем выступлении подчеркнула, что было любопытно и волнительно слушать рассказ. Она восхитилась мужеством, силой духа и патриотизмом героев. И очень искренне звучали ее слова благодарности воинам-интернационалистам от лица молодежи Ивьевского района.

Далее взяла слово заместитель директора ТЦСОН Ивьевского района Жанна Юрьевна Панкратова.

Обратившись к присутствующим, она сказала, что только выносливость, мужество и огромная любовь к Родине, к родным и близким помогла нашим воинам выстоять в этой войне и героями вернуться домой.

- Вы патриоты, ваши заслуги признали на государственном уровне, и мы гордимся вами,- подчеркнула Жанна Юрьевна.

Также она пригласила воинов-интернационалистов чаще заглядывать в ТЦСОН Ивьевского района, ведь здесь для них предоставлен целый пакет услуг, даже услуги парикмахера. Кроме того, можно поучаствовать в благотворительной акции или поприсутствовать на интересных мероприятиях.

Мотив афганской песни, под гитару, конечно, "для уцелевших в огне ветеранов Афгана" перенес всех собравшихся в те нелегкие, "жаркие" дни. Так защемило в душе.

Николай Иванович Бакунович не только исполнил песню, но и рассказал услышанную однажды историю афганца, потерявшего своих товарищей, среди которых мог быть и он, если б не судьбоносная случайность, которая уберегла от гибели.





Многие историки и аналитики считают эту войну самой жестокой и кровопролитной, развернутой после Великой Отечественной войны. И те, кто прошел ее дорогами, кого связало военное братство, до конца жизни будут помнить погибших и живых товарищей по оружию.

Многим присутствующим мужчинам вспомнилась их служба в армии. О своей рассказал председатель районного совета ветеранов Иван Станиславович Жидель.

- Каждому поколению - своя война. Вы последнее поколение, отвоевавшее в 20 веке,- обратился он к воинам-интернационалистам. - Вы сегодня герои на международной арене. В Беларуси сейчас обсуждается новая редакция закона "О ветеранах". После его принятия граждан, исполнявших воинский и служебный долг в Афганистане, отнесут к категории "ветераны" с предоставлением всех сопутствующих льгот.

В вашей жизни было все: и письма будто бы из Монголии или Таджикистана, и "груз 200", и слезы матерей. Но сегодня, посмотрите, наша Беларусь как букет цветов, распустившихся среди чужих воинственных ракет. Благодаря таким, как вы, можно быть уверенным, что Родина под надежной защитой. А слезы матерей, чьи дети погибли, вытирают сегодня пусть чужие, но все же сыновья. Радует, что в Беларуси ухаживают за могилами "афганцев", что власти оказывают социальную помощь инвалидам, матерям погибших.

Очень трогательным было выступление председателя общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" Ирины Антоновны Коркинец. Она благодарила этих взрослых мужчин за то, что они вернулись домой, за то, что они сделали, за то, что они с нами сегодня, будто от имени всех матерей, чьи сыновья остались живы, поверив письму:

Здравствуй, милая мама,

Шлю тебе я привет. Самый нежный, сердечный,

Даже слов в мире нет.

Ты тоскуешь по сыну?

Мама, вытри слезу,

Я домой ведь приеду

И тебя обниму…

Минута скорбного молчания в честь парней, не вернувшихся с этой войны, учащенным биением сердец отдавалась в распахнутых душах присутствующих.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.