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В Минске начался суд над руководителем крупнейшей страховой компании
В суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Бориса Медника.
Он обвиняется по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси.
Борис Медник подал ходатайство о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК — освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной.
Он возместил ущерб, ранее не привлекался, имеет ряд положительных характеристик и занимается благотворительностью.
Однако гособвинитель считает, что в ходатайстве надо отказать.
Судья удалился в совещательную комнату, и после небольшого перерыва принял решение — в ходатайстве отказать.
Около 11.00 прокурор стал зачитывать обвинение. В деле много эпизодов (по данным СК, было допрошено более 1000 свидетелей). Допсоглашения подписывались «Би энд Би иншуренс Ко» как с юрлицами, так и с гражданами. В основном они касались страхования автомобилей.
Спустя 2 часа в заседании был объявлен перерыв. Прокурор продолжит зачитывать обвинение в 15.00.
Напомним, 1 декабря 2017 года Минфин принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности «Би энд Би иншуренс Ко» с 11 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года. В апреле 2018 года Минфин прекратил действие лицензии компании.
По данным силовиков, гендиректор компании, зная об приостановке лицензии, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями.
Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы, говорилось в сообщении СК. Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность.
По данным следователей, компания получила от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей. Сумма незаконно полученного по мнению следствия дохода составила 110 тысяч рублей. Как стало известно в суде, ущерб на эту сумму был погашен до возбуждения уголовного дела.
К Меднику была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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В суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Бориса...
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