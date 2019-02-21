Правоохранители убеждены, что бывший заместитель гендиректора открытого акционерного общества достоверно знал, что поставленное в рамках реализуемого инвестиционного проекта оборудование не обеспечивает и не может обеспечить требуемые производственные мощности.





сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. При этом он подписал акт выполненных работ по приемке этого оборудования в эксплуатацию, который содержал заведомо ложные сведения. В результате поставщикам — иностранному предприятию — перечислили более 1 600 000 евро,пресс-служба УВД Витебского облисполкома.









По итогам проверки прокурор Полоцкого района возбудил в отношении 52-летнего мужчины уголовное дело по части 3 статьи 424 УК — злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение.





Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Очевидно, имеется в виду реализация ОАО «Полоцк-Стекловолокно» инвестпроекта по запуску высокопроизводительной автоматизированной линии по производству эмульсионного конструкционного мата из рубленого стекловолокна.





Проектная мощность линии, произведенной словацкой компанией «Technos a.s.» должна была составить 6000 тонн в год.





Стоимость этого инвестпроекта составила более 27 000 000 000 неденоминированных белорусских рублей (BYR), что по курсу Нацбанка на тот момент было эквивалентно примерно 2 000 000 евро.