ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замгендиректора "Полоцк-Стекловолокно" нагрел руки на модернизации предприятия?

22.02.2019 14:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Топ-менеджера обвиняют в том, что в 2014 году он подписал акт выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения, в результате предприятие потеряло 1 600 000 евро.

Замгендиректора "Полоцк-Стекловолокно" нагрел руки на модернизации предприятия?
"Полоцк-Стекловолокно"
Правоохранители убеждены, что бывший заместитель гендиректора открытого акционерного общества достоверно знал, что поставленное в рамках реализуемого инвестиционного проекта оборудование не обеспечивает и не может обеспечить требуемые производственные мощности.

При этом он подписал акт выполненных работ по приемке этого оборудования в эксплуатацию, который содержал заведомо ложные сведения. В результате поставщикам — иностранному предприятию — перечислили более 1 600 000 евро, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


По итогам проверки прокурор Полоцкого района возбудил в отношении 52-летнего мужчины уголовное дело по части 3 статьи 424 УК — злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение. 

Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Очевидно, имеется в виду реализация ОАО «Полоцк-Стекловолокно» инвестпроекта по запуску высокопроизводительной автоматизированной линии по производству эмульсионного конструкционного мата из рубленого стекловолокна. 

Проектная мощность линии, произведенной словацкой компанией «Technos a.s.» должна была составить 6000 тонн в год.

Стоимость этого инвестпроекта составила более 27 000 000 000 неденоминированных белорусских рублей (BYR), что по курсу Нацбанка на тот момент было эквивалентно примерно 2 000 000 евро.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-менеджера обвиняют в том, что в 2014 году он подписал акт выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения, в результате предприятие потеряло 1 600 000 евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнергетики: Ядерное топливо на БелАЭС завезут летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика