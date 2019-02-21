Белорусский рубль ушел на выходные непобежденным

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,04%. Сегодня белорусский рубль проявил стойкость и не уступил ни одной из основных валют





Курс доллара просел на 0,0009 рубля до 2,1402 BYN/USD. Ещё дешевле доллар стоил на торгах 21 декабря прошлого года — 63 дня назад.





Курс евро сегодня не изменился и остался на отметке 2,4287 BYN/EUR.





Курс российского рубля прервал серию из четырёх повышений подряд и снизился на 0,0014 рубля до 3,2670 BYN/100 RUB. Ещё вчера рубль РФ находился на своём максимуме за 8 дней.









Россия





Центробанк РФ выставил официальные курсы на выходные и понедельник 25 февраля: курс доллара опустился на 3 копейки до 65,5149 RUB/USD, а курс евро вырос на 4 копейки до 74,3332 RUB/EUR.