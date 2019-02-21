В Гомельском облисполкоме обсудят коррупцию в своих рядах













В повестке дня заседания, в частности, значится:





- рассмотрение представления УСК Республики Беларусь по Гомельской области по уголовному делу по обвинению бывшего председателя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой;





- рассмотрение информационной записки прокуратуры Гомельской области «О состоянии борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения в 2018 году»;





- результаты проверок деклараций об имуществе и доходах госслужащих;









- заслушивание информации о фактическом участии в 2018 году предприятий-производителей, входящих в ОАО «Управляющая компания «Гомельская мясомолочная компания», в электронных аукционах по закупке мясных, молочных и кисломолочных продуктов для организации питания в учреждениях социальной сферы области и их готовности к этой работе по закупкам, подлежащим финансированию из бюджета, в 2019 году.