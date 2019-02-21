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В Гомельском облисполкоме обсудят коррупцию в своих рядах

22.02.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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27 февраля в Гомельском областном исполнительном комитете состоится заседание по противодействию коррупции.




В повестке дня заседания, в частности, значится:

- рассмотрение представления УСК Республики Беларусь по Гомельской области по уголовному делу по обвинению бывшего председателя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой;

- рассмотрение информационной записки прокуратуры Гомельской области «О состоянии борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения в 2018 году»;

- результаты проверок деклараций об имуществе и доходах госслужащих;


- заслушивание информации о фактическом участии в 2018 году предприятий-производителей, входящих в ОАО «Управляющая компания «Гомельская мясомолочная компания», в электронных аукционах по закупке мясных, молочных и кисломолочных продуктов для организации питания в учреждениях социальной сферы области и их готовности к этой работе по закупкам, подлежащим финансированию из бюджета, в 2019 году.

 
 
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27 февраля в Гомельском областном исполнительном комитете состоится заседание по противодействию коррупции.
 
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