Как проводят учения десантников под Брестом

Нашим журналистам не в первой быть в эпицентре военных учений. А в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь как говорится, сам Бог велел попроситься на плановые занятия по огневой подготовке десантников 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады.



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«Полигон – школа солдата». Школа суровая – без крыши над головой, без комфортных, теплых классов и привычных парт. Здесь вместо учебников боевые уставы, наставления. Отвечать выученный урок вызывают не к новомодной интерактивной доске, а на огневой рубеж, с боевым оружием.

Отсидеться, спрятавшись за спину товарища, в надежде, что не заметят, – не получится. Здесь нет личных дневников, а успехи и промахи каждого слагаются в одну общую на всех оценку. Оценку экипажа, отделения, роты, батальона...



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ПОДРЫВНИКИ

Этот участок полигона изрыт свежими воронками от взрывов с неприятным черным с пепельно-серым налетом и приторно – кисловатым запахом взрывчатки. У бойцов 383-го одшб занятия по инженерной подготовке. Солдаты в шлемах и бронежилетах, с оружием.



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«В Бресте побит температурный рекорд 69-летней давности – воздух прогрелся до 12,5 градуса тепла!» – вещают синоптики. Отрываю взгляд от экрана телефона и оглядываюсь. Такое впечатление, что я не в десятке километров от центра города, а за добрую сотню, причем на север.

Снег действительно давно растаял, но сверху сыпется противная морось, а холодный, пронзающий ветер вышибает слезу, залезает под воротник, студит пальцы. Последнее особенно не приятно. Ведь в руках десантников для практического изготовления взрывного заряда настоящие, не бутафорские, толовые шашки. Впрочем, под руководством опытного офицера дело спорится. Обрезанные огнепроводные шнуры вставлены в капсюли-детонаторы и обжаты.



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– Приготовиться, – командует руководитель занятия, помощник начальника инженерной службы соединения гвардии майор Виталий Тихон и очередная смена подрывников убывает к месту проведения взрыва. Майор командует: «Огонь!». Бойцы стараются, добывают стылыми пальцами этот требуемый командиром огонь, бережно укрывают его от ветра в ладонях, пока не загорится шнур.

– Отходи! - захлебываясь порывом ветра, кричит офицер, щелкает кнопка секундомера. Через несколько мгновений один за одним раздается череда взрывов. Огонь, ударная волна и клубы черно-серого дыма виснут в воздухе.



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КОМАНДА «К БОЮ!»

Занятия на огневых рубежах в самом разгаре. Крылатая гвардия отрабатывает упражнения стрельб из штатного оружия по специальностям. Движение на учебных местах и точках не останавливается ни на минуту. Инструктажи по требованиям безопасности, получение боеприпасов, сдача одиночных нормативов, выдвижение на рубеж открытия огня и все это под несмолкаемый аккомпанемент разнокалиберных выстрелов.



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Вот по команде «К бою!» боец с ручным противотанковым гранатометом РПГ-7 и его помощник бегут на огневую позицию. Сегодня их цель – танки, мишени в 250 − 300 метрах от огневого рубежа. Отработанными до автоматизма движениями гранатометчик, взяв у помощника выстрел, заряжает гранатомет, прицеливается – выстрел! Яркая струя пламени вырывается из раструба гранатомета, расчет обволакивает облако порохового дыма и спустя несколько секунд над каркасом танка взвивается сноп искр. Есть попадание! Вторая граната – и снова поражение. Видно, что у бойца 382-го одшб, гранатометчика Вадима Хомича глаз наметан. Парень прослужил уже больше года, и эти стрельбы для него далеко не первые.



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БРОНЯ

На танковой директрисе упражнение учебных стрельб выполняют экипажи БТР-80. Наблюдаем за их работой из пункта управления вместе с командиром 382-го одшб гвардии подполковником Владимиром Буснюком.

– Выполнение упражнений стрельб из вооружения боевой машины требует особой подготовленности, а главное – слаженности действий всего экипажа, – комментирует действия своих подчиненных офицер, помечая все промахи и попадания в контрольной ведомости. – Мишени необходимо поразить как с места, так и со сменой огневой позиции. Это непросто и скидок на погодные условия нет. Однако бойцы подготовлены хорошо, что видно по количеству пораженных целей. Правда, надо еще посмотреть на результаты ночной стрельбы. Ночью гораздо сложнее ориентироваться на местности, вести наблюдение, определять расстояние до целей, прицеливаться.



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Как известно, стать лучшим – тяжело, еще труднее им быть. Учебный год у военных в самом разгаре. Впереди у брестских десантников еще много полигонов, полевых выходов и учений, на которых они вновь и вновь своим ратным трудом и результатами будут доказывать, что они действительно лучшие. Они – элита Вооруженных Сил.