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23 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
22.02.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома
23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г.Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г.Бреста Козлович Светлана Ивановна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21-06-12.
23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.
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23 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим...
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