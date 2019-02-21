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23 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

22.02.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63733.php

23 февраля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г.Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г.Бреста Козлович Светлана Ивановна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21-06-12.

23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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  23 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим...
 
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