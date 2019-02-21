Как спасали пропавшего без вести 78-летнего жителя Каменецкого района

На поиски без вести пропавшего пенсионера были ориентированы сотрудники Каменецкого РОВД, РОЧС, местные жители. Как отметил заместитель начальника Каменецкого РОВД по ИРиКО подполковник милиции Сергей Панасюк, поисковые мероприятия проводились ежедневно с задействованием максимального количества личного состава.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63732.php

Читать полностью в источнике с фото:





В оперативно-дежурную часть Каменецкого РОВД 18 февраля около 19.00 обратилась 40-летняя жительница д.Оберовщина Каменецкого района. Сотрудникам милиции она сообщила, что около 16.00 из своего дома в д.Березовка Каменецкого района ушел ее отец 78-летний местный житель.

На поиски без вести пропавшего пенсионера были ориентированы сотрудники Каменецкого РОВД, РОЧС, местные жители.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63732.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как отметил заместитель начальника Каменецкого РОВД по ИРиКО подполковник милиции Сергей Панасюк, поисковые мероприятия проводились ежедневно с задействованием максимального количества личного состава.

На третьи сутки поиска около 16.00 в труднодоступной местности вблизи деревни Верховичи Каменецкого района недалеко от мелиоративного канала сотрудники РОВД начальник ИДН майор милиции Александр Журанюк и оперуполномоченный отделения уголовного розыска старший лейтенант милиции Дмитрий Демидюк нашли пропавшего пенсионера.

Сотрудники милиции незамедлительно вызвали работников скорой медицинской помощи и совместно со спасателями несли пенсионера на носилках около одного километра до кареты скорой помощи.

В настоящее время пенсионер находится под наблюдением врачей в Каменецкой районной больнице.