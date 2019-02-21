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Как спасали пропавшего без вести 78-летнего жителя Каменецкого района

22.02.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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На поиски без вести пропавшего пенсионера были ориентированы сотрудники Каменецкого РОВД, РОЧС, местные жители. Как отметил заместитель начальника Каменецкого РОВД по ИРиКО подполковник милиции Сергей Панасюк, поисковые мероприятия проводились ежедневно с задействованием максимального количества личного состава. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63732.php

Как спасали пропавшего без вести 78-летнего жителя Каменецкого района

В оперативно-дежурную часть Каменецкого РОВД 18 февраля около 19.00 обратилась 40-летняя жительница д.Оберовщина Каменецкого района. Сотрудникам милиции она сообщила, что около 16.00 из своего дома в д.Березовка Каменецкого района ушел ее отец 78-летний местный житель.

На поиски без вести пропавшего пенсионера были ориентированы сотрудники Каменецкого РОВД, РОЧС, местные жители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63732.php

Как спасали пропавшего без вести 78-летнего жителя Каменецкого района

Как отметил заместитель начальника Каменецкого РОВД по ИРиКО подполковник милиции Сергей Панасюк, поисковые мероприятия проводились ежедневно с задействованием максимального количества личного состава.

На третьи сутки поиска около 16.00 в труднодоступной местности вблизи деревни Верховичи Каменецкого района недалеко от мелиоративного канала сотрудники РОВД начальник ИДН майор милиции Александр Журанюк и оперуполномоченный отделения уголовного розыска старший лейтенант милиции Дмитрий Демидюк нашли пропавшего пенсионера.

Сотрудники милиции незамедлительно вызвали работников скорой медицинской помощи и совместно со спасателями несли пенсионера на носилках около одного километра до кареты скорой помощи.

В настоящее время пенсионер находится под наблюдением врачей в Каменецкой районной больнице. 

 
 
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  На поиски без вести пропавшего пенсионера были ориентированы сотрудники Каменецкого РОВД, РОЧС, местные жители. Как отметил заместитель начальника Каменецкого...
 
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