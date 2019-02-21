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В Брестском районе задержали серийных воров металлолома

22.02.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе задержали серийных воров металлолома
УВД Брестского облисполкома

Сообщение о кражах личного имущества поступило оперативникам от нескольких жителей Брестского района.

Правоохранители задержали преступную группу. Кражи из дачных поселков совершали 28-летний житель Минской области и 35-летний брестчанин. Они работали ночью, похищенное перевозили на автомобиле. После совершения очередной кражи мужчины были задержаны с поличным, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Возбуждены уголовные дела.  

В ходе обыска в автомобиле задержанных нашли металлические изделия и другое имущество.

С задержанными работают следователи. 

В Брестском районе задержали серийных воров металлолома
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Награбленное преступники перепродавали и сдавали в пункты приема металлолома.
 
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