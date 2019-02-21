Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 11 по 17 февраля 2019 года

С 11 по 17 февраля 2019 года зарегистрировано 32 заявления, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 26 человек.

Инспектором дорожно-патрульной службы отделения ГАИ РОВД на ул. Энгельса задержан автомобиль Mercedes benz 1117. В нём находилось 4800 кг яблок без сопроводительных документов на общую сумму 4320 рублей. Проводится проверка.

КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ-174 занимается обслуживанием дорог местного значения. Жителя аг. Подсолтово не устроило качество выполненных организацией работ на автодороге Подсолтово-Бастеновичи. Дорожное полотно не было посыпано противогололёдной смесью. Об этом он сообщил в отдел внутренних дел райисполкома. За нарушение правил содержания дорог на главного инженера данной дорожной организации составлен административный протокол по ст. 18.38 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.

Не в меру выпитый алкоголь подкосил нигде не работающего жителя г. Мстиславля, и он «отошёл ко сну» прямо на ул. Энгельса. Получить заряд бодрости помогли правоохранители. На него составлен административный протокол по ст. 17.3 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Его ждёт наказание в виде штрафа в размере до 8 базовых величин.

Ещё одно правонарушение произошло всё на той же ул. Энгельса. За скандал со своей сожительницей мужчине придётся отвечать по ст. 9.1 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.