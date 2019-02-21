ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 11 по 17 февраля 2019 года

22.02.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

С 11 по 17 февраля 2019 года зарегистрировано 32 заявления, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 26 человек.

Инспектором дорожно-патрульной службы отделения ГАИ РОВД на ул. Энгельса задержан автомобиль Mercedes benz 1117. В нём находилось 4800 кг яблок без сопроводительных документов  на общую сумму 4320 рублей. Проводится проверка.

КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ-174 занимается обслуживанием дорог местного значения. Жителя аг. Подсолтово не устроило качество выполненных организацией работ на автодороге Подсолтово-Бастеновичи. Дорожное полотно не было посыпано противогололёдной смесью. Об этом он сообщил в отдел внутренних дел райисполкома. За нарушение правил содержания дорог на главного инженера данной дорожной организации составлен административный протокол по ст. 18.38 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.

Не в меру выпитый алкоголь подкосил нигде не работающего жителя г. Мстиславля, и он «отошёл ко сну» прямо на ул. Энгельса. Получить заряд бодрости помогли правоохранители. На него составлен административный протокол по ст. 17.3 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Его ждёт наказание в виде штрафа в размере до 8 базовых величин.

Ещё одно правонарушение произошло всё на той же ул. Энгельса. За скандал со своей сожительницей мужчине придётся отвечать по ст. 9.1 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.


Вам может быть интересно
Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 25 июня по 1 июля 2018 года
Вчера в аг. Ходосы загорелся частный автомобиль. Фото
В д. Старое Село горело хозяйственное строение
Во время выходных в Мстиславском районе произошло два пожара
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 по 17 февраля 2019 года зарегистрировано 32 заявления, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы в деревне было безопасно (Дзержинский район)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика