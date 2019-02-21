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Дальше без БАТЭ. Прошла жеребьевка 1/8 финала Лига Европы

22.02.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Английский «Арсенал», выбивший из турнира футболистов БАТЭ, сразится против французского «Ренна». Киевским динамовцам под управлением бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича предстоит сразиться с «Челси», а белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович готовится к противостоянию с испанской «Валенсией».

«Челси» (Англия) — «Динамо» Киев (Украина)

«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия)

«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия)

«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция)

«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Команды, указанные в парах первыми, начнут дома.

Четвертьфинальная стадия намечена на 11 и 18 апреля, полуфинальная — на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

 
 
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В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
 
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