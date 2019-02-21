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Опубликовано первое фото танка M1A2C

22.02.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Опубликовано первое подробное фото следующей серийной модификации танка Abrams с системами активной защиты — M1A2C, сообщает Defence blog. Это последняя версия танка, испытания которого проходили на полигоне в штате Аризона.


Изображение: @lfx160219 / twitter.com

В обновленной версии устранены недостатки, выявленные во время операции «Свобода Ираку». Кроме того, танк оснащен системой активной защиты (APS) Trophy HV израильского концерна Rafael.

Новая версия отличается более мощной дополнительной энергоустановкой, встроенной защитой от самодельных взрывных устройств, новым оборудованием, способным поддерживать самые современные технологии.

В боекомплект M1A2C введен новый бронебойно-подкалиберный снаряд М829Е4 (М829А4), который, по заявлению создателей, способен пробить броню всех существующих и перспективных танков.

Еще одна новинка в боекомплекте — многоцелевой выстрел Advanced Multi-Purpose (AMP) ХМ1147 типа «фугасный многоцелевой с трассером» (High Explosive Multi-Purpose with Tracer — HEMP-T) с программируемым взрывателем. Он позволяет поражать цели типа гранатометчик или укрывшуюся за стеной пехоту путем подрыва снаряда в воздухе на заданной программируемым взрывателем дистанции. Дальность поражения таким боеприпасом составляет от 50 до 2000 м.

 
 
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Дальность поражения таким боеприпасом составляет от 50 до 2000 м.
 
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