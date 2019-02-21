Лукашенко высказался за сокращение медицинских оснований для отсрочки от армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необоснованно широким перечень заболеваний, позволяющих не проходить срочную службу в армии.

"С плоскостопием не берут, глаз косит - не годится... Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече в Военной академии.

По его словам, "сейчас будем на Совете безопасности рассматривать проблему набора в армию". "Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям", - добавил президент.

Главу государства цитирует агентство БелТА .

А.Лукашенко отметил, что в настоящее время существует большое количество медицинских оснований для получения отсрочки, при этом речь не только о серьезных заболеваниях, но и о "каких-то незначительных нарушениях".

Он подчеркнул, что "армейскую школу так или иначе надо пройти практически всем". При этом президент заявил, что считает необходимым проводить краткосрочные призывы и в годы обучения в гражданских вузах, чтобы "студенты могли освоить некоторые элементарные вещи в плане военной подготовки".

"Какая бы армия ни была у нас, но это школа. Человек должен служить в армии. Это совсем другой человек после армии. И спорт - это основа всего", - сказал А.Лукашенко.

Президент также заявил, что "в настоящее время серьезно думает над возвращением в Беларуси чего-то подобного нормативам комплекса ГТО".

Как сообщалось, по данным Минобороны Беларуси, численный состав Вооруженных сил страны на протяжении последних трех лет сохраняется на уровне 65 тыс. человек. "За три последних года численность армии не изменилась и находится в пределах, определенных главой государства, - около 65 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.