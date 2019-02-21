ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белгазпромбанк планирует рост активов в 2019 году на 9%

22.02.2019 14:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

ОАО "Белгазпромбанк" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка) планирует активы на 1 января 2020 года в сумме Br4,53 млрд и Br4,92 млрд на 1 января 2021 года, сообщается в прогнозе финзрезультатов банка, который содержится в опубликованном 22 февраля проспекте эмиссии облигаций банка.

Активы банка на 1 января 2019 года в документе указаны в размере Br4,16 млрд. В соответствии с приведенными данными, рост активов Белгазпромбанка в 2019 году запланирован на уровне 9%, в 2020 году – 8,6%.

Официальная отчетность банка за 2018 год не публиковалась. На 1 января 2018 года активы Белгазпромбанка составляли Br4,3 млрд (рост на 36,5% за 2017 год).

"В новом плановом периоде эмитент ориентирован на умеренные темпы роста своих активов в силу ужесточения пруденциальных требований к достаточности капитала и ликвидности в рамках перехода на стандарты Базельского комитета по банковскому надзору", - сказано в проспекте эмиссии. "Для повышения эффективности деятельность эмитента будет направлена на создание инновационных процессов, цифровизацию услуг и каналов взаимодействия с клиентами. Это позволит эмитенту с наименьшими рисками трансформироваться в финансовый институт новой экономики", - отмечается документе.

По приведенному в проспекте эмиссии прогнозу, чистая прибыль Белгазпромбанка на 1 января 2019 года указана в размере Br100 млн, на 1 января 2020 года – Br119 млн, на 1 января 2021 года – Br140 млн. По данным отчетности банка, на 1 января 2018 года чистая прибыль составила Br104,26 млн (снижение на 4% за 2017 год).

Рост нормативного (собственного) капитала банка планируется до Br1,07 млрд на 1 января 2021 года с Br0,95 млрд на 1 января 2020 года и Br0,68 млрд на 1 января 2019 года. На 1 ноября 2018 года нормативный капитал составлял Br0,65 млрд, сказано в проспекте эмиссии.

В соответствии с проспектом эмиссии, Белгазпромбанк начал размещение на внутреннем рынке дисконтных 3-летних облигаций в белорусских рублях на Br200 млн. Цена продажи облигаций на дату начала размещения соответствует доходности 11,5% годовых. Привлеченные средства планируется направить на пополнение ресурсной базы банка.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Белгазпромбанк" увеличил уставный фонд на $75 млн, или в 1,8 раза, до Br348 млн. Источником роста капитала банка стала частичная конвертация субординированных займов, ранее предоставленных Газпромом и Газпромбанком. На докапитализацию направлено 50% долгосрочных субординированных заимствований на $150 млн, которые были привлечены в 2015 году в равных долях от Газпрома и Газпромбанка.

Белгазпромбанк создан в 1990 году, его основными акционерами являются ПАО "Газпром" и Газпромбанк (по 49,82%), миноритарные доли принадлежат ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,27%) и министерству энергетики Беларуси (0,098%).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО "Белгазпромбанк" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка) планирует активы на 1 января 2020 года в сумме Br4,53 млрд и Br4,92 млрд на 1 января 2021 года, сообщается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика