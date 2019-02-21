Белгазпромбанк планирует рост активов в 2019 году на 9%

ОАО "Белгазпромбанк" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка) планирует активы на 1 января 2020 года в сумме Br4,53 млрд и Br4,92 млрд на 1 января 2021 года, сообщается в прогнозе финзрезультатов банка, который содержится в опубликованном 22 февраля проспекте эмиссии облигаций банка.

Активы банка на 1 января 2019 года в документе указаны в размере Br4,16 млрд. В соответствии с приведенными данными, рост активов Белгазпромбанка в 2019 году запланирован на уровне 9%, в 2020 году – 8,6%.

Официальная отчетность банка за 2018 год не публиковалась. На 1 января 2018 года активы Белгазпромбанка составляли Br4,3 млрд (рост на 36,5% за 2017 год).

"В новом плановом периоде эмитент ориентирован на умеренные темпы роста своих активов в силу ужесточения пруденциальных требований к достаточности капитала и ликвидности в рамках перехода на стандарты Базельского комитета по банковскому надзору", - сказано в проспекте эмиссии. "Для повышения эффективности деятельность эмитента будет направлена на создание инновационных процессов, цифровизацию услуг и каналов взаимодействия с клиентами. Это позволит эмитенту с наименьшими рисками трансформироваться в финансовый институт новой экономики", - отмечается документе.

По приведенному в проспекте эмиссии прогнозу, чистая прибыль Белгазпромбанка на 1 января 2019 года указана в размере Br100 млн, на 1 января 2020 года – Br119 млн, на 1 января 2021 года – Br140 млн. По данным отчетности банка, на 1 января 2018 года чистая прибыль составила Br104,26 млн (снижение на 4% за 2017 год).

Рост нормативного (собственного) капитала банка планируется до Br1,07 млрд на 1 января 2021 года с Br0,95 млрд на 1 января 2020 года и Br0,68 млрд на 1 января 2019 года. На 1 ноября 2018 года нормативный капитал составлял Br0,65 млрд, сказано в проспекте эмиссии.

В соответствии с проспектом эмиссии, Белгазпромбанк начал размещение на внутреннем рынке дисконтных 3-летних облигаций в белорусских рублях на Br200 млн. Цена продажи облигаций на дату начала размещения соответствует доходности 11,5% годовых. Привлеченные средства планируется направить на пополнение ресурсной базы банка.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Белгазпромбанк" увеличил уставный фонд на $75 млн, или в 1,8 раза, до Br348 млн. Источником роста капитала банка стала частичная конвертация субординированных займов, ранее предоставленных Газпромом и Газпромбанком. На докапитализацию направлено 50% долгосрочных субординированных заимствований на $150 млн, которые были привлечены в 2015 году в равных долях от Газпрома и Газпромбанка.

Белгазпромбанк создан в 1990 году, его основными акционерами являются ПАО "Газпром" и Газпромбанк (по 49,82%), миноритарные доли принадлежат ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,27%) и министерству энергетики Беларуси (0,098%).