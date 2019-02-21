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БУТБ и Витебскоблимущество будут совместно привлекать инвестиции в Оршанский район

22.02.2019 13:54 — Разное | Интерфакс  
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В рамках мероприятий по реализации программы развития Оршанского района, ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и комитет "Витебскоблимущество" договорились объединить усилия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества, расположенного на территории региона.

"В качестве инструмента для привлечения инвестиций планируется задействовать функционирующую на БУТБ электронную торговую площадку "БУТБ-Имущество", которая позволяет дистанционно в режиме онлайн проводить торги движимым и недвижимым имуществом, а также имущественными правами", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

По информации биржи, на площадке уже объявлены электронные торги по одному из оршанских объектов. Это комплекс административных зданий в Орше по ул. П.Лепешинского, 50, 50/1 и 50/2 общей площадью 180 кв. м. В дополнение к капитальным строениям инвестору предоставляется право аренды земельного участка площадью 7,36 сотки сроком на 25 лет. Торги состоятся 21 марта, а поучаствовать в них смогут не только отечественные инвесторы, но и иностранные юридические и физические лица.

Как отметил заместитель председателя комитета "Витебскоблимущество" Михаил Павлючков, цифровизация сферы операций с имуществом открывает новые возможности для привлечения частного капитала, существенно упрощая поиск инвесторов и саму процедуру отчуждения госсобственности.

"Ранее нам приходилось полагаться исключительно на собственные силы и доступные нам информационные каналы. Это серьезно ограничивало круг потенциальных инвесторов, готовых приобрести объект госимущества и использовать его в предпринимательской деятельности. Благодаря площадке "БУТБ-Имущество" мы рассчитываем выйти не только за пределы Витебской области, но и Республики Беларусь, поскольку принять участие в торгах можно из любой точки мира, где есть выход в интернет", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич подчеркнула, что одно из ключевых преимуществ электронной формы реализации государственного имущества заключается в создании необходимой конкурентной среды, которую традиционные голосовые аукционы обеспечить не способны. 

"Только за прошлый год на нашей площадке реализовано имущества и имущественных прав почти на Br3 млн, при этом за счет конкуренции между покупателями в бюджет дополнительно поступило свыше Br1 млн. По ряду объектов начальная цена возрастала в десятки и даже сотни раз. Уверена, что в тесном сотрудничестве с Витебским областным комитетом по имуществу нам удастся привлечь частные инвестиции в Оршанский район и выполнить задачу, поставленную на самом высоком государственном уровне", - подчеркнула И.Наркевич.

По информации БУТБ, всего в 2019 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот 493 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта госсобственности в Оршанском районе. Часть из них в соответствии с договоренностями между БУТБ и комитетом "Витебскоблимущество" будет реализована посредством электронных торгов на площадке "БУТБ-Имущество".

 
 
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В рамках мероприятий по реализации программы развития Оршанского района, ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и комитет "Витебскоблимущество"...
 
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