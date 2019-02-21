Лукашенко пообещал серьезно подумать о расширении доступа курсантов к личным гаджетам и интернету

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал серьезно подумать о возможности расширения доступа курсантов военных вузов к личным гаджетам и сети Интернет, сообщила пресс-служба главы государства.

С соответствующей просьбой обратился один из курсантов Военной академии в ходе посещения А.Лукашенко в пятницу данного учебного заведения.

По словам курсанта, ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям. Однако в силу военной специфики это не всегда возможно.

"Честно скажу, надо над этим серьезно подумать и выслушать аргументы и в вашу пользу, и против. Излишеств быть не должно, но мы над этим подумаем в ближайшее время. Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем", - сказал А.Лукашенко.