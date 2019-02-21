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Белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара просел на 0,0009 рубля - до 2,1402 BYN/USD.
Курс российского рубля снизился на 0,0014 рубля - до 3,2670 BYN/100 RUB.
Курс евро сегодня не изменился и остался на отметке 2,4287 BYN/EUR.
В целом по итогам торгов 22 февраля стоимость валютной корзины снизилась на 0,04%.
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По итогам валютных торгов 22 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю.
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