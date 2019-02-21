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В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным
Евгений Покушалов (слева). Фото: kremlin.ru
«Не понимаю, что происходит, не понимаю, в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?», — сказал Евгений Покушалов (цитата по
Его подозревают по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Рассмотрение ходатайства об аресте проходило в закрытом режиме.
О задержании Покушалова стало известно 21 февраля. По словам источников «Коммерсанта», его заподозрили в хищении 1,3 миллиарда рублей при госзакупках. Задержанный курировал научно-экспериментальную работу. Глава клиники имени Мешалкина Александр Караськов сообщил, что Покушалов занимался наукой и был далек от сферы финансов.
Покушалов — член-корреспондент РАН, в 2018 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России». В начале февраля 2018 года встречался с президентом Владимиром Путиным. В 2016 году Покушалов стал лауреатом государственной премии. По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.
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