В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным



Евгений Покушалов (слева). Фото: kremlin.ru

«Интерфакс»

— сказал(цитата по).Его подозревают по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Рассмотрение ходатайства об аресте проходило в закрытом режиме.О задержании Покушалова стало известно 21 февраля. По словам источников «Коммерсанта», его заподозрили в хищении 1,3 миллиарда рублей при госзакупках. Задержанный курировал научно-экспериментальную работу. Глава клиники имени Мешалкинасообщил, что Покушалов занимался наукой и был далек от сферы финансов.Покушалов — член-корреспондент РАН, в 2018 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России». В начале февраля 2018 года встречался с президентом. В 2016 году Покушалов стал лауреатом государственной премии. По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.