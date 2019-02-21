Трагедия под Новогрудком: третьеклассница перелазила через забор, повисла на нем и погибла



Иллюстративное фото

Какв Гродненском областном УВД, ученица третьего класса возвращалась из школы домой. Ей захотелось перелезть через забор и это решение оказалось роковым.По стечению обстоятельств, она зацепилась рюкзаком за штакетник и повисла. Никого рядом, чтобы помочь, не оказалось, а ножки ребенка не достали до земли. В результате девочка погибла от удушения. Фактически — случайно повесилась.