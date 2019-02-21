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Трагедия под Новогрудком: третьеклассница перелазила через забор, повисла на нем и погибла

22.02.2019 15:10 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Иногда самая простая бытовая ситуация может обернуться настоящей трагедией. Именно так произошло в Новогрудском районе.

Как сообщили в Гродненском областном УВД, ученица третьего класса возвращалась из школы домой. Ей захотелось перелезть через забор и это решение оказалось роковым.

По стечению обстоятельств, она зацепилась рюкзаком за штакетник и повисла. Никого рядом, чтобы помочь, не оказалось, а ножки ребенка не достали до земли. В результате девочка погибла от удушения. Фактически — случайно повесилась.

 
 
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Иногда самая простая бытовая ситуация может обернуться настоящей трагедией.
 
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