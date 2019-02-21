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Трагедия под Новогрудком: третьеклассница перелазила через забор, повисла на нем и погибла
Иллюстративное фото
Как
По стечению обстоятельств, она зацепилась рюкзаком за штакетник и повисла. Никого рядом, чтобы помочь, не оказалось, а ножки ребенка не достали до земли. В результате девочка погибла от удушения. Фактически — случайно повесилась.
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Иногда самая простая бытовая ситуация может обернуться настоящей трагедией.
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