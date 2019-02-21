"Кричала на всю больницу": тюменские врачи прооперировали женщину без наркоза

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Сын женщины, которой провели операцию без анестезии в областной клинической больнице №2 в Тюмени, рассказал подробности произошедшего вопиющего случая, пишетРанее тюменецв своем Telegram-канале написал, что его мать раздробила колено, поскользнувшись на перекрестке, ей сделали операцию, не дождавшись действия лидокаина.В интервью телеканалу сын пациентки пояснил, что женщина поступила повторно в больницу для экстренного проведения операции по извлечению конструкции, которую ей поставили месяц назад.рассказал Олег КоржановПо словам сына, они с матерью обратились в травматологическое отделение. После того, как пришли результаты анализов врач принял решение провести хирургическое вмешательство своими силами - то есть без подготовки. Поставили местный наркоз, однако он не подействовал. Однако женщину повезли в операционную.сказал Коржанов.Он также заявил, что врач не объяснил, почему именно таким способом нужно проводить операцию. Как пишет издание, его мать рассказала, что медицинская сестра вообще вышла со словами:Коржанов уточнил, что в настоящее время его мама понемногу приходит в себя.Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения по региону, руководство тюменской больницы выясняет обстоятельства инцидента.Собеседница агентства заявила, что проверки по данному случаю сейчас не проводится, так как это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом с помощью официальных каналов коммуникации.В ведомстве пояснили, что удаление мигрирующей спицы или ее части производится в условиях малой операционной под местным наркозом с применением лидокаина. После выполнения процедуры пациент направляется на дальнейшее амбулаторное долечивание, добавили в региональном департаменте здравоохранения.