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"Кричала на всю больницу": тюменские врачи прооперировали женщину без наркоза
Фото: Наталия Губернаторова
Сын женщины, которой провели операцию без анестезии в областной клинической больнице №2 в Тюмени, рассказал подробности произошедшего вопиющего случая, пишет
Ранее тюменец Олег Коржанов в своем Telegram-канале написал, что его мать раздробила колено, поскользнувшись на перекрестке, ей сделали операцию, не дождавшись действия лидокаина.
В интервью телеканалу сын пациентки пояснил, что женщина поступила повторно в больницу для экстренного проведения операции по извлечению конструкции, которую ей поставили месяц назад.
"Металлоконструкция расшаталась или еще что-то случилось, и спица грозила проткнуть кожу. Врачи решили вместо плановой операции сделать экстренную", - рассказал Олег Коржанов
По словам сына, они с матерью обратились в травматологическое отделение. После того, как пришли результаты анализов врач принял решение провести хирургическое вмешательство своими силами - то есть без подготовки. Поставили местный наркоз, однако он не подействовал. Однако женщину повезли в операционную.
"Она там кричала, но врач продолжал вытаскивать. Вообще ужасно. Мама… я увидел ее ревущей, она кричала просто на всю больницу. Я не знал, что делать в этой ситуации. Она не знала, что делать в такой ситуации", - сказал Коржанов.
Он также заявил, что врач не объяснил, почему именно таким способом нужно проводить операцию. Как пишет издание, его мать рассказала, что медицинская сестра вообще вышла со словами: "Что вы кричите?".
Коржанов уточнил, что в настоящее время его мама понемногу приходит в себя.
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения по региону, руководство тюменской больницы выясняет обстоятельства инцидента.
Собеседница агентства заявила, что проверки по данному случаю сейчас не проводится, так как это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом с помощью официальных каналов коммуникации.
В ведомстве пояснили, что удаление мигрирующей спицы или ее части производится в условиях малой операционной под местным наркозом с применением лидокаина. После выполнения процедуры пациент направляется на дальнейшее амбулаторное долечивание, добавили в региональном департаменте здравоохранения.
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Руководство медучреждения выясняет обстоятельства инцидента.
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