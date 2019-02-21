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МАЗ презентовал уникальную машину «Железный дровосек», которая рубит древесину с огромной скоростью
Новости Беларуси. В Могилеве показали сверхбыстрого «Железного дровосека». Речь о новинке завода «Могилёвтрансмаш» – машине для лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта спецтехника создана на базе шасси Минского автомобильного завода и производится в двух версиях – с белорусской установкой или зарубежным аналогом. Новая разработка предназначена для переработки древесных отходов в топливную щепу. Машина способна с огромной скоростью рубить древесину почти любой формы и плотности. Техника с такими характеристиками разработана в Беларуси впервые.
Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Василий Хомяков, директор завода «Могилёвтрансмаш»:
Отечественная разработка по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по соотношению цены и качества не имеет конкурентов в странах СНГ. На «Могилевтрансмаше», который входит в структуру Минского автомобильного завода, рассчитывают покрыть не только внутренние потребности страны в такой технике, но и поставлять ее на экспорт.
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Новости Беларуси. В Могилеве показали сверхбыстрого «Железного дровосека». Речь о новинке завода «Могилёвтрансмаш» – машине для лесного хозяйства, сообщили в...
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