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Председатель Сморгонского райисполкома встретился с работниками СПЦ и ЦКРОиР
22.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Геннадий Хоружик вместе с возглавляемой им информационно-пропагандистской группой встретился с работниками СПЦ и ЦКРОиР.
В рамках единого дня информирования присутствующим рассказали о малом и среднем бизнесе, профилактике насилия в отношении несовершеннолетних, реализации Декрета №3 и о налоговом стимулировании деловой и предпринимательской активности.
Вопросов к членам группы у коллективов социально-педагогического центра и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации практически не было, что бывает редко.
Наталья АНТОНЕНКО.
Фото автора.
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Геннадий Хоружик вместе с возглавляемой им информационно-пропагандистской группой встретился с работниками СПЦ и ЦКРОиР.
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