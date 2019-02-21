Председатель Сморгонского райисполкома встретился с работниками СПЦ и ЦКРОиР

Геннадий Хоружик вместе с возглавляемой им информационно-пропагандистской группой встретился с работниками СПЦ и ЦКРОиР.









В рамках единого дня информирования присутствующим рассказали о малом и среднем бизнесе, профилактике насилия в отношении несовершеннолетних, реализации Декрета №3 и о налоговом стимулировании деловой и предпринимательской активности.

Вопросов к членам группы у коллективов социально-педагогического центра и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации практически не было, что бывает редко.

«Возможно, это связано с тем, что работникам этих учреждений приходится часто сталкивать в работе с многими озвученными аспектами встречи», – отметил председатель райисполкома Геннадий Хоружик.









Наталья АНТОНЕНКО.

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