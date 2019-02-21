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Примите искренние поздравления
22.02.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Дорогие жители района! Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!
Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране.
Из поколения в поколение передаются святые для каждого из нас понятия – честь, верность присяге, любовь к Родине, и нет для мужчины дела благороднее, чем защита интересов Отечества.
Этот день – праздник тех, кто честно и преданно служит Отчизне, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.
Мы бережно храним память о героизме наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордимся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей страны, стоит на страже целостности государства. Желаем всем счастья, благополучия, успехов в службе на благо родной Беларуси!
Районный исполнительный комитет.
Президиум районного Совета депутатов.
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