Дорогие жители района! Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране.

Из поколения в поколение передаются святые для каждого из нас понятия – честь, верность присяге, любовь к Родине, и нет для мужчины дела благороднее, чем защита интересов Отечества.

Этот день – праздник тех, кто честно и преданно служит Отчизне, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Мы бережно храним память о героизме наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордимся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей страны, стоит на страже целост ности государства. Желаем всем счастья, благополучия, успехов в службе на благо родной Беларуси!

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.