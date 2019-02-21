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Минск рассчитывает до 1 июля подписать документ по цене на газ с 2020 года

22.02.2019 15:56 — Разное | Ежедневник  
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Минск рассчитывает до 1 июля подписать документ по цене на газ с 2020 года

Как в проинформировали в Минэнерго, в планах подписать документ по цене на газ с 2020 года до 1 июля.

По словам главы ведомства Виктора Каранкевича, переговоры ведутся между профильными министерствами и вице-премьерами. Документ по цене на газ с 2020 года, определенный подписанными договорами, планируется разработать и подписать до 1 июля текущего года, передает БелТА.

Сроки определены, и мы должны принять исчерпывающие меры по выполнению этой работы в установленный срок, – заявил Виктор Каранкевич, уточнив, что пока не определена дата ближайшей встречи по газовому вопросу.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года. Белорусская сторона при обсуждении этого вопроса выступает за создание равных условий для субъектов хозяйствования двух стран.
 

 
 
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Как в проинформировали в Минэнерго, в планах подписать документ по цене на газ с 2020 года до 1 июля.
 
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