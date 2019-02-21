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Не генерал: Лукашенко рассказал о своем воинском звании

22.02.2019 15:22 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко сегодня на встрече с личным составом Военной академии рассказал о своем воинском звании.



По его словам, в настоящее время он имеет звание подполковника. 

Лукашенко пояснил, что в свое время было принято решение, что генеральские звания, а также звание полковника присваивается только указом президента. "Я же не могу себе присвоить полковника", - отметил он.

Аналогичное отношение у Лукашенко и к государственным наградам. Он признался, что у него есть только церковные и зарубежные награды. 

"У нас государственными наградами награждает президент. Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю. Ну, у меня нет этой проблемы. И я очень радуюсь, когда подписываю указ о награждении кого-то", - сказал он.

При этом Лукашенко упомянул, что у него "еще с тех времен" есть награда за охрану государственной границы, когда он проходил службу в пограничных войсках.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня на встрече с личным составом Военной академии рассказал о своем воинском звании.
 
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