Нанёс ущерб Минобороны РФ: россиянин больше года жил за счёт покойной белорусской тёщи





Как сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области, 60-летний мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).





Судом установлено, что в 2016 году житель Саратова совместно со своей супругой перевез из Беларуси ее мать, 1938 года рождения, которая являлась вдовой военнослужащего и получала пенсию по случаю потери кормильца.





Для получения таких выплат в России женщина с 2016 года состояла на пенсионном обеспечении в военном комиссариате Саратовской области. Для начисления пенсии на ее имя был открыт расчетный счет в одном из отделений банка.





Из-за невозможности по состоянию здоровья самостоятельно снимать деньги пенсионерка выдала доверенность на имя своего зятя.





27 февраля 2017 года белоруска умерла. Однако ее зять, как отмечено в приговоре, «испытывая материальные трудности, в военный комиссариат информацию о смерти пенсионерки для прекращения выплаты пенсионного обеспечения за счет средств Министерства обороны РФ не сообщил, в связи с чем выплата пенсии по потере кормильца не была прекращена».









Пенсию покойной тещи мужчина незаконно получал с 1 марта 2017-го по 30 мая 2018 года. По выводам следствия, Министерству обороны России он нанес ущерб на сумму более 252 тыс. руб. (почти 4 тыс. долл.).





Суд признал саратовца виновным и наказал его штрафом в размере 100 тыс. руб. Военной прокуратурой Саратовского гарнизона с мужчины взыскана сумма причиненного ущерба.