Эксперт прогнозирует подорожание Bitcoin в 250 раз

Стоимость Bitcoin увеличится в 250 раз с текущего уровня в $ 4000 к 31 декабря 2020 г., уверен создатель антивируса McAfee Джон Макафи. Миллиардер отреагировал на заявление вице-президента IBM по блокчейну Джесси Ланда, который спрогнозировал, что цена первой криптовалюты однажды поднимется до $ 1 миллиона.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Люди начинают осознавать, что цена Bitcoin рано или поздно достигнет $ 1 млн, но когда это произойдет? „Когда-то“, „может быть через пять лет“, „в течение десяти лет“. Только я могу дать четкую дату: 31 декабря 2020 года», — написал Макафи в своем Twitter-аккаунте.

Миллиардер впервые заявил о том, что цена первой криптовалюты вырастет до $ 1 млн, в ноябре 2017 года. Тогда монета торговалась на уровне в $ 10 000, то есть она была в 2,5 раза дороже, чем сейчас.