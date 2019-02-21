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«Не жалею о приходе в "Динамо"». Сидоренко - о выступлении команды под его руководством

22.02.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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Сегодня матчем в Хельсинки против финского «Йокерита» минское «Динамо» завершает сезон. Главный тренер команды Андрей Сидоренко в интервью клубной пресс-службе анализирует выступление хоккеистов под его руководством.


Фото: hcdinamo.by

— Какие чувства преобладают на финише чемпионата?

— Немного не сложилось в плане результата, но не жалею о приходе в «Динамо». Получил удовольствие от работы, приобрел опыт, увидел изнутри, что происходит. Конечно, не хватило времени. Везде по чуть-чуть… Например, нужно было бы пораньше сделать ротацию в составе. Так что сейчас, скорее, досадно.

— Было непросто настроить команду после потери шансов на попадание в плей-офф?

— Да. Но, несмотря на все обстоятельства, в каждом матче выкладывались и боролись, насколько хватало сил. Когда пришел в команду, то было много вопросов. Например, почему «Динамо» раньше играло без желания, эмоций. Надо было во всем разобраться, вникнуть. Плюс подтянуть функциональное состояние ребят, перестроиться тактически.

— Что удалось сделать?

— Во-первых, улучшили физические кондиции. Во-вторых, дисциплину. Если раньше «Динамо» лидировало по количеству штрафных минут, то затем ребята стали действовать ответственней. Игру в меньшинстве тоже наладили. В-третьих, поработали над психологией. Скамейка стала другой! И мы не делили соперников на слабых и сильных. Играли со всеми с полной самоотдачей. Хотели, чтобы команда держала удар, действовала стабильно на протяжении всего матча. Считаю, это во многом удалось. Также подтянули молодых. Много работали с ними индивидуально и дали немало возможностей проявить себя. Да, ошибок хватало, и вскрылось немало узких мест. Понимали, что в какой-то степени рискуем, но без этого не было бы роста.

— Что из задуманного не получилось?

— Кое-что бы изменил, но не думаю, что это стоит выносить на публику. Отмечу, что под моим руководством команда провела лишь несколько матчей без травмированных. Не хватило стабильности и глубины состава. Вроде уже нащупали связки, которые бы позволяли игрокам проявить лучшие качества, как кто-то вылетал. А заменить травмированных оказалось некем, хотя без конкуренции и ротации нельзя. Причем должны быть хоккеисты, которые способны решать поставленные задачи.

— В чем причина травм?

— В хоккее, конечно, неизбежны болячки, но ребята ведь — профессионалы и должны готовиться соответствующим образом. Здесь очень важен фундамент, который закладывается летом. Как только увеличили нагрузку, стали требовать более агрессивных действий, то травмы и повылазили.

— С заброшенными шайбами у команды было очень туго.

— Моменты-то создавали, как в том же недавнем матче с «Сочи». Нередко играли в большинстве чаще, чем соперник. Агрессивные действия приносили плоды. Но реализация… Это вопрос мастерства, да и, повторюсь, травмы повлияли.

— Кого можно выделить со знаком «плюс»?

— Считаю, оправдало себя приглашение Терещенко. Несмотря на возраст, Алексей был лидером в команде. Настоящий капитан, который вел партнеров за собой, много подсказывал партнерам.

— А из белорусов?

— Скажу так: нашим ребятам надо больше брать на себя ответственность, а не ждать, что сделают за них. Белорусы умеют играть, и не должны находиться в тени.

— Лучший матч под вашим руководством?

— Наверное, с «Ак Барсом». Но было много неплохих игр, в которых имели преимущество, хорошо выглядели, однако получали нелепые голы и проигрывали.

— Сколько легионеров нужно «Динамо» для попадания в плей-офф?

— Не буду заниматься подсчетами. Очевидно, что без иностранцев не обойтись. Но это должны быть качественные игроки, которые выведут команду на более высокий уровень, а не просто для заполнения вакантных мест. При этом нельзя забывать о своих ребятах, чтобы они доказывали, проявляли себя в условиях конкуренции.

— «Динамо» необходимо обновление?

— Да, перемены нужны. И это не только следствие результата клуба в нынешнем сезоне. Сборная ведь вылетела из сильнейшего дивизиона, те же проблемы с голами или вратарями, копившиеся не один год… Опоздали с обновлением, и сейчас нужно время для построения команды. Это болезненный процесс, но другого пути нет.

 
 
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Сегодня матчем в Хельсинки против финского «Йокерита» минское «Динамо» завершает сезон. Андрей Сидоренко анализирует выступление хоккеистов под его...
 
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