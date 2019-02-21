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После неудачной попытки закрепиться на Зыбицкой бургеры из Молодечно открылись в «Гастродворе»

22.02.2019 16:08 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в «Гастродворе» на Куйбышева, 45 открылась точка с уличной едой Sabrosо. Заведение будет готовить бургеры. Некоторым минчанам бренд знаком по одноименной точке в Молодечно, куда жители столицы ездили специально за этим стритфудом.

Если помните, в мае 2018 года ребята из Sabrosо пытались обосноваться в Минске на улице Зыбицкой. Правда, не с бургерами, а с хот-догами от 5 рублей и выше. Но проработали буквально несколько месяцев и закрылись.

Теперь стритфуд займет место бара «Винный шкаф», который раньше был представлен в гастрономическом дворике.

Цены на бургеры Sabroso в точке в Молодечно (в Минске цены будут чуть выше, но незначительно):

Ла Чикита — 5,50 рублей;

Ла Сабросита — 7 рублей;

Эль Мачо (острый) — 8,50 рублей;

Эль Папьядо — 8,50 рублей;

Эль Папаупа (острый) — 9,50 рублей.

С режимом работы владельцы пока не определились, ориентировочно в ближайшие дни — с 15.00 до 22.00.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в «Гастродворе» на Куйбышева, 45 открылась точка с уличной едой Sabrosо. Заведение будет готовить бургеры. Некоторым минчанам бренд знаком по одноименной...
 
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