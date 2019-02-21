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После неудачной попытки закрепиться на Зыбицкой бургеры из Молодечно открылись в «Гастродворе»
Сегодня в «Гастродворе» на Куйбышева, 45 открылась точка с уличной едой Sabrosо. Заведение будет готовить бургеры. Некоторым минчанам бренд знаком по одноименной точке в Молодечно, куда жители столицы ездили специально за этим стритфудом.
Если помните, в мае 2018 года ребята из Sabrosо
Теперь стритфуд займет место бара «Винный шкаф», который раньше был представлен в гастрономическом дворике.
С режимом работы владельцы пока не определились, ориентировочно в ближайшие дни — с 15.00 до 22.00.
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Сегодня в «Гастродворе» на Куйбышева, 45 открылась точка с уличной едой Sabrosо. Заведение будет готовить бургеры. Некоторым минчанам бренд знаком по одноименной...
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