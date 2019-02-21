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Представлен обновленный Volvo XC90: кроссовер получил более эффективную гибридную установку

22.02.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
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Флагманскому SUV Volvo в этом году исполняется пять лет — это значит, что пришла пора планового обновления модели, ставшей первым автомобилем шведской марки на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture) и с момента рыночного дебюта разошедшейся тиражом более 320 тысяч единиц.


Внешний облик XC90, характерной особенностью которого являются «рукоятки молота Тора» в фарах, претерпел косметические изменения, среди которых обновленная решетка радиатора, новые колесные диски и варианты окраски кузова.


Интерьер XC90 также остался без существенных изменений — появились новые материалы отделки, в состав которых входит ткань из смеси натуральной шерсти.


Кроме того, к уже известным пяти- и семиместным версиям XC90, а также роскошной четырехместной версии Excellence добавлена шестиместная конфигурация салона. И без того солидный комплекс ездовых ассистентов стал еще шире — например, от младшего XC60 на XC90 перекочевала система Oncoming Lane Mitigation, призванная предотвратить выезд на полосу встречного движения, а система предупреждения о движении в поперечном направлении дополнена функцией автоматического торможения.


Самая важная техническая доработка для XC90 — тормозная система с рекуперацией кинетической энергии, доступная для всех версий кроссовера (такие машины станут обозначаться литерой «B») и позволяющая снизить уровень вредных выбросов и сократить паспортный расход на 15%. Гибридная установка T8 Twin Engine была модернизирована — ее отдача увеличена с 407 до 420 лошадиных сил.


Производство обновленных XC90 на шведском заводе в Торсланда начнется в мае, но сроков начала продаж в компании пока не озвучили.

 
 
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Флагманскому SUV Volvo в этом году исполняется пять лет - это значит, что пришла пора планового обновления модели, ставшей первым автомобилем шведской марки на...
 
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