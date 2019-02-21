Представлен обновленный Volvo XC90: кроссовер получил более эффективную гибридную установку

Флагманскому SUV Volvo в этом году исполняется пять лет — это значит, что пришла пора планового обновления модели, ставшей первым автомобилем шведской марки на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture) и с момента рыночного дебюта разошедшейся тиражом более 320 тысяч единиц.





Внешний облик XC90, характерной особенностью которого являются «рукоятки молота Тора» в фарах, претерпел косметические изменения, среди которых обновленная решетка радиатора, новые колесные диски и варианты окраски кузова.





Интерьер XC90 также остался без существенных изменений — появились новые материалы отделки, в состав которых входит ткань из смеси натуральной шерсти.





Кроме того, к уже известным пяти- и семиместным версиям XC90, а также роскошной четырехместной версии Excellence добавлена шестиместная конфигурация салона. И без того солидный комплекс ездовых ассистентов стал еще шире — например, от младшего XC60 на XC90 перекочевала система Oncoming Lane Mitigation, призванная предотвратить выезд на полосу встречного движения, а система предупреждения о движении в поперечном направлении дополнена функцией автоматического торможения.





Самая важная техническая доработка для XC90 — тормозная система с рекуперацией кинетической энергии, доступная для всех версий кроссовера (такие машины станут обозначаться литерой «B») и позволяющая снизить уровень вредных выбросов и сократить паспортный расход на 15%. Гибридная установка T8 Twin Engine была модернизирована — ее отдача увеличена с 407 до 420 лошадиных сил.





Производство обновленных XC90 на шведском заводе в Торсланда начнется в мае, но сроков начала продаж в компании пока не озвучили.