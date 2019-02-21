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В два раза больше продаж: «БелДжи» определил цели на год

22.02.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
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«В Германии — такси Mercedes, а у нас надо, чтобы Geely! Цены на авто мы поднимать не будем, если не будет аномалий», — заявил на пресс-коференции, посвященной вопросам производства и продажи в Беларуси новых легковых авто, Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора завода «БелДжи».


— Всего, что хотели в 2018 году, мы достигли. Завод запустили, производство наладили. У нас получилось 27 модификаций Geely, а если дополнить, что мы их можем выпускать шести цветов, то это уже 162 модификации, — рассказал Геннадий Свидерский. — На сегодня мы выпустили более 10 тысяч машин. Работников стало больше: раньше 500, сейчас — 1200, полное укомплектование на смену.

Продажи авто белорусского производителя распределяются по 65 и 35 процентов между Россией и Беларусью. В этом году эта пропорция будет сохранена, но объем продаж на заводе хотят увеличить вдвое.

— Цены на наши авто мы объявили, по ним и будем работать в 2019 году, если не будет происходить никаких аномальных явлений. От этого зависит увеличение объема продаж: хочешь продавать больше — давай лучшие условия. Понятно, что спрос будет формировать цену. Впрочем, на китайском рынке ожидается падение продаж автомобилей, это сработает в сторону успокоения цен.

Свидерский рассказал, что завод продлил финансовую программу с БПС-Сбербанк: «это помогает покупать машины комфортно». В настоящее время ведутся переговоры о продлении аналогичных программ с Беларусбанком и Белагропромбанком, возможно, к 8 марта эти вопросы будут решены.


— У нас есть еще одна задача: мы хотим создать программу, по которой можно будет купить наши авто, чтобы использовать их в службе такси. Ведь те, кто производит автомобили, как правило, имеет и свой парк такси. Но это частный бизнес, поэтому мы планируем дать выгодные условия покупателям, чтобы у нас появились такси отечественного производства. Мы понимаем, что перевозчики хотели бы приобретать авто без первоначального взноса и с полученного дохода рассчитываться с производителем. В течение 2−3 месяцев мы попытаемся предложить хорошую программу.

А вот производства электромобилей от «БелДжи» ожидать не стоит, хотя в 2016 году Свидерский сообщал, что на заводе работают над развитием этого направления.

 
 
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«Цены на наши авто мы объявили, по ним и будем работать в 2019 году, если не будет происходить никаких аномальных явлений. От этого зависит увеличение объема продаж:...
 
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