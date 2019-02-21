Виктору Трухану – 65

Директор УКПП «Коммунальник» Виктор Трухан — фигура для Горок известная и значимая. Вряд ли найдутся из взрослых горожане, не осведомленные о том, на какой ниве трудится этот человек.

Нынешний год для Трухана пусть и не совсем юбилейный, но на пятерочку — 65. Это значит, что управляет он коллективом из 842 человек уже будучи пять лет на пенсии. Этот статус директора для определенной части горецких обывателей является своеобразным раздражителем. Мол, сколько можно работать на пенсии… Пора бы и честь знать… Почему не подготовил себе преемника?





О Викторе Трухане и нелегкой ноше коммунальщика читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».