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Мониторинг пожарной безопасности

22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На прошлой неделе работниками инспекции Несвижского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина «Евроопт» №826 ООО «Евроторг», гостиниц «Несвиж» ЧУП «РогозаОтель» и УП «Несвижское ЖКХ». Также был проведен мониторинг ЧТУП «Солэлит», ПТУП «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «БДПО», ООО «Совмастрой» на соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

В результате проведенных надзорных мероприятий были выявлено следующие нарушения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь:

 

Магазин «Евроопт» №826 ООО «Евроторг»

 

Общие мероприятия

не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС РБ от 28.04.2018 №28 (п.п. 3.2, 7 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – Общие требования ПБ));

персонал объекта не в полном объеме владеет знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ);

1-й и 2-й этаж здания

допускается эксплуатация помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности допускается хранение (складирование) горючих материалов и обустройство рабочего места в помещении электрощитовой);

на путях эвакуации допускается установка (размещение) различного рода технического оборудования (стеллажей), веществ и материалов (упаковки с продаваемой продукцией) уменьшающие минимальную ширину и высоту эвакуационных путей и выходов по всему этажу;

допускается размещение горючих веществ и материалов, хранящихся на металлических стеллажах на расстоянии менее 1 метра от осветительных приборов;

допускается загромождение приборов установок пожарной автоматики (складирование веществ и материалов осуществляется вплотную к пожарным извещателям и эвакуационным световым табло);

 

Гостиница «Несвиж» ЧУП «РогозаОтель»

 

замки на дверях эвакуационных выходов из банкетного зала не оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа

система автоматической пожарной сигнализации не принята в эксплуатацию в установленном порядке и не заключен договор на ее техническое обслуживание

1 этаж здания не укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, указанными в приложении 2 постановления МЧС РБ № 35 от 18.05.2018;

план эвакуации при пожаре с 1 этажа здания не откорректирован с учетом изменения в объемно-планировочных решениях здания (функционирования банкетного зала);

не осуществлена подготовка работников предприятия по программе пожарно-технического минимума;

на предприятии не создана добровольная пожарная дружина;

не выполнены компенсирующие мероприятия в связи с отступлением от требований  ТКП 45-2.02-242-2011 в части отсутствия зазора шириной не менее 50 мм между маршами и поручнями лестниц по согласованию Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а именно: устройства информационных табличек и знаков, позволяющих без задержки определить место выхода на кровлю и устройство в обеих лестничных клетках сухотрубов с возможностью подключения пожарных автомобилей на уровне земли;

не подтвержден предел огнестойкости и класс пожарной опасности REI45-К0 сборного чердачного перекрытия, устроенного над частью пятого этажа (не представлены протоколы натурных огневых испытаний).

В гостинице УП «Несвижское ЖКХ, а также при обслуживании пожарной сигнализации следующими лицензиатами ЧТУП «Солэлит», ПТУП «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «БДПО», ООО «Совмастрой» нарушений не выявлено.

Несвижский РОЧС.


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На прошлой неделе работниками инспекции Несвижского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина «Евроопт» №826 ООО «Евроторг»,...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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