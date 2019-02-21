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ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

22.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Большим дорожным просветом, который в сочетании с пластиковым обвесом кузова разом превращает обычную легковушку во вседорожник, сегодня уже сложно кого-то удивить. Прием, придуманный ушлыми маркетологами, работает очень недурно: довольными остаются и покупатель, и продавец.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Первый получает почти «внедорожник» с более брутальной, чем у его легкового собрата внешностью, второй - подъем интереса к модели. Примеров тому немало, и АвтоВАЗ – не исключение.

После запуска в серию универсала LADA Vesta SW Cross и седана Vesta Cross в появлении на свет версии хэтчбека XRAY Cross никто особо не сомневался, да и компания-производитель подобного развития событий, в общем-то, не отрицала. Но вопросы все же были и вот почему.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Во-первых, все Vesta производятся в Ижевске, и в их основе платформа, разработанная АвтоВАЗом, а XRAY родом из Тольятти, и он базируется на Global Access от Renault.

Во-вторых, как верно заметили коллеги из российских СМИ, уже обычный XRAY в момент вывода модели на рынок позиционировался как кроссовер, на что ненавязчиво намекал дорожный просвет в 195 мм против 178 мм у той же LADA Vesta.

В-третьих, только пластиковым обвесом покупателя в автосалоны не заманишь, да и для более высокого ценника он не аргумент. Следовательно, от создателей LADA XRAY Cross требовалось нечто большее. И они с этой задачей справились.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

В конце 2018 года LADA XRAY Cross доехала до белорусских дилеров LADA, и сегодня в дилерской сети нового импортера российской марки в РБ, компании «Ардера», ее можно приобрести по ценам от 25750 рублей до 28780 рублей.

Из силовых агрегатов для новинки пока предлагается только 122-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л. В трансмиссии – передний привод и 5-ступенчатая МКП от Renault. Все это было и у обычного XRAY без приставки Cross, который в версии Luxe Prestige дилеры предлагают приобрести за 26450 рублей. В аналогичной комплектации LADA XRAY Cross на 2330 рублей дороже, и тут самое время разобраться почему.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Сравнение скупых цифр технических характеристик выявляет лишь несколько отличий. Это величина дорожного просвета 215 мм у XRAY Cross против 195 мм у обычного XRAY, углы въезда и съезда - 21 град. и 34 град. у LADA XRAY Cross против 20 град. и 31 град. у XRAY, и собственно габариты (Д/Ш/В) автомобиля, которые тоже незначительно подросли с 4165 / 1764 / 1570 мм до 4171 / 1810 /1645 мм, и иная колея при той же базе. Причем в увеличение высоты машины внес свою лепту не только дорожный просвет, а и рейлинги, появившиеся на крыше кросс-версии XRAY. Но 2330 рублей разницы в цене явно нетолько за это.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

17-дюймовые колесные диски, дисковые тормозные механизмы на колесах задней оси, наконец, рулевая колонка, регулируемая не только по наклону, а и по вылету (диапазон 42 мм), явно намекают на то, что перемены коснулись не только внешности автомобиля. Понятно, что более высокий дорожный просвет повлек за собой установку на XRAY Cross иных амортизаторов и пружин подвески. Именно поэтому мой первый визит на подъемник, где можно поискать изменения снизу.



Первыми здесь бросаются в глаза L- образные рычаги передней подвески а-ля Vesta, и… пластиковая защита моторного отсека. В обычном XRAY она стальная и удар снизу держит явно получше пластиковой. Остальные перемены в подвеске заметит лишь внимательный взгляд, который обычный XRAY снизу видел не раз и не два.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Здесь иной стабилизатор поперечной устойчивости, иные поворотные кулаки, модернизированный подрамник, другие пружины, амортизаторы, рулевая рейка и рулевой механизм. Тут явно стало больше Vesta и меньше от Global Access.

К слову, параметры колесных дисков у XRAY Cross также иные. Поговаривают, что на более широкой колее (+19 мм) настоял сам Стив Маттин, и с ним сложно не согласиться.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Усилитель руля у XRAY Cross теперь чисто электрический, причем российского производства. Отсюда и возможность регулировки рулевой колонки по вылету. Рулевая рейка тоже иная. Судя по первым тестам автомобиля, это избавило машину от передачи ударов колес о неровности на рулевое колесо и сделало его более «острым».

Сзади у XRAY Cross по-прежнему балка, но уже с дисковыми тормозными механизмами от Vesta Cross. Колея задних колес тоже шире, амортизаторы и пружины созданы специально для версии Cross.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

За упомянутые выше изменения лично я уже готов заплатить за Cross больше, чем за обычный XRAY, но для разницы в 2330 рублей аргументов маловато. Поэтому поиск отличий продолжается, но уже в салоне автомобиля.

Из серьезных перемен здесь: явно позаимствованный у Vesta подлокотник, рулевое колесо с подогревом, опять же явно вестовский 3-ступенчатый обогрев сидений, шайба системы Ride Select и, собственно, сами сиденья. Передние в XRAY Cross позаимствованы у Renault Kadjar.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Складываемая легким движением руки спинка правого переднего сиденья – тоже порадовала. Благодаря ей в XRAY Cross очень существенно выросли возможности багажного отделения. Максимальная длина перевозимого груза теперь 267 см, а объем багажника при сложенной спинках переднего правого и задних сидений - 1514 литров.

Теперь о том, что сразу не обращает на себя внимание. Щиток приборов XRAY Сross с оранжевыми элементами привлекательнее того, что предлагает просто XRAY. В салоне есть практичный и вместительный ящик под сиденьем переднего пассажира.
ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Вдобавок к этому, комплектация Luxe Prestige порадует владельца XRAY Cross функцией дополнительной подсветки поворотов противотуманными фарами и предложит для сидящих сзади пассажиров USB-разъём и подушку сиденья с подогревом.

Надо бы сказать пару слов о внешности новинки, но, по-моему, потенциальные покупатели в состоянии оценить ее самостоятельно. Куда важнее упомянуть то, что бамперы XRAY Cross выполнены из нескольких частей, что упрощает их восстановление, случись что с одним из элементов.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

И кросс-обвес автомобиля на XRAY Cross выполнен из двух частей, одна из которых (основа) крепится к кузову пистонами и клипсами, а вторая монтируется уже на нее. В итоге восстановление или замена поврежденного внешнего элемента обойдется дешевле. Поклонники LADA подобный подход явно оценят по достоинству.

ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Что до самого автомобиля, то тут вазовцы, по сути, произвели весьма серьезного конкурента классическому XRAY. Приведя к единому знаменателю все достоинства LADA XRAY Cross, разница в цене в 2330 рублей мне уже кажется не только нормальной, а и недостаточной, чтобы быть уверенным в жизнеспособности обычного XRAY. Возможно, именно поэтому у новинки нет мотора 1,6 даже в бюджетных комплектациях.

Выбрать новый XRAY Cross в наличии, а также пройти тест-драйв новинки можно в новом автоцентре LADA:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00

LADA.by

Михаил ВЛАДИМИРОВ

ООО «Лозанж», УНП 192381382

 
 
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Большим дорожным просветом, который в сочетании с пластиковым обвесом кузова разом превращает обычную легковушку во вседорожник, сегодня уже сложно кого-то...
 
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Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
Единство
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