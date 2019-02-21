ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?

Большим дорожным просветом, который в сочетании с пластиковым обвесом кузова разом превращает обычную легковушку во вседорожник, сегодня уже сложно кого-то удивить. Прием, придуманный ушлыми маркетологами, работает очень недурно: довольными остаются и покупатель, и продавец.





Первый получает почти «внедорожник» с более брутальной, чем у его легкового собрата внешностью, второй - подъем интереса к модели. Примеров тому немало, и АвтоВАЗ – не исключение.

После запуска в серию универсала LADA Vesta SW Cross и седана Vesta Cross в появлении на свет версии хэтчбека XRAY Cross никто особо не сомневался, да и компания-производитель подобного развития событий, в общем-то, не отрицала. Но вопросы все же были и вот почему.





Во-первых, все Vesta производятся в Ижевске, и в их основе платформа, разработанная АвтоВАЗом, а XRAY родом из Тольятти, и он базируется на Global Access от Renault.

Во-вторых, как верно заметили коллеги из российских СМИ, уже обычный XRAY в момент вывода модели на рынок позиционировался как кроссовер, на что ненавязчиво намекал дорожный просвет в 195 мм против 178 мм у той же LADA Vesta.

В-третьих, только пластиковым обвесом покупателя в автосалоны не заманишь, да и для более высокого ценника он не аргумент. Следовательно, от создателей LADA XRAY Cross требовалось нечто большее. И они с этой задачей справились.





В конце 2018 года LADA XRAY Cross доехала до белорусских дилеров LADA, и сегодня в дилерской сети нового импортера российской марки в РБ, компании «Ардера», ее можно приобрести по ценам от 25750 рублей до 28780 рублей.

Из силовых агрегатов для новинки пока предлагается только 122-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л. В трансмиссии – передний привод и 5-ступенчатая МКП от Renault. Все это было и у обычного XRAY без приставки Cross, который в версии Luxe Prestige дилеры предлагают приобрести за 26450 рублей. В аналогичной комплектации LADA XRAY Cross на 2330 рублей дороже, и тут самое время разобраться почему.





Сравнение скупых цифр технических характеристик выявляет лишь несколько отличий. Это величина дорожного просвета 215 мм у XRAY Cross против 195 мм у обычного XRAY, углы въезда и съезда - 21 град. и 34 град. у LADA XRAY Cross против 20 град. и 31 град. у XRAY, и собственно габариты (Д/Ш/В) автомобиля, которые тоже незначительно подросли с 4165 / 1764 / 1570 мм до 4171 / 1810 /1645 мм, и иная колея при той же базе. Причем в увеличение высоты машины внес свою лепту не только дорожный просвет, а и рейлинги, появившиеся на крыше кросс-версии XRAY. Но 2330 рублей разницы в цене явно нетолько за это.





17-дюймовые колесные диски, дисковые тормозные механизмы на колесах задней оси, наконец, рулевая колонка, регулируемая не только по наклону, а и по вылету (диапазон 42 мм), явно намекают на то, что перемены коснулись не только внешности автомобиля. Понятно, что более высокий дорожный просвет повлек за собой установку на XRAY Cross иных амортизаторов и пружин подвески. Именно поэтому мой первый визит на подъемник, где можно поискать изменения снизу.





Первыми здесь бросаются в глаза L- образные рычаги передней подвески а-ля Vesta, и… пластиковая защита моторного отсека. В обычном XRAY она стальная и удар снизу держит явно получше пластиковой. Остальные перемены в подвеске заметит лишь внимательный взгляд, который обычный XRAY снизу видел не раз и не два.





Здесь иной стабилизатор поперечной устойчивости, иные поворотные кулаки, модернизированный подрамник, другие пружины, амортизаторы, рулевая рейка и рулевой механизм. Тут явно стало больше Vesta и меньше от Global Access.

К слову, параметры колесных дисков у XRAY Cross также иные. Поговаривают, что на более широкой колее (+19 мм) настоял сам Стив Маттин, и с ним сложно не согласиться.





Усилитель руля у XRAY Cross теперь чисто электрический, причем российского производства. Отсюда и возможность регулировки рулевой колонки по вылету. Рулевая рейка тоже иная. Судя по первым тестам автомобиля, это избавило машину от передачи ударов колес о неровности на рулевое колесо и сделало его более «острым».

Сзади у XRAY Cross по-прежнему балка, но уже с дисковыми тормозными механизмами от Vesta Cross. Колея задних колес тоже шире, амортизаторы и пружины созданы специально для версии Cross.





За упомянутые выше изменения лично я уже готов заплатить за Cross больше, чем за обычный XRAY, но для разницы в 2330 рублей аргументов маловато. Поэтому поиск отличий продолжается, но уже в салоне автомобиля.

Из серьезных перемен здесь: явно позаимствованный у Vesta подлокотник, рулевое колесо с подогревом, опять же явно вестовский 3-ступенчатый обогрев сидений, шайба системы Ride Select и, собственно, сами сиденья. Передние в XRAY Cross позаимствованы у Renault Kadjar.





Складываемая легким движением руки спинка правого переднего сиденья – тоже порадовала. Благодаря ей в XRAY Cross очень существенно выросли возможности багажного отделения. Максимальная длина перевозимого груза теперь 267 см, а объем багажника при сложенной спинках переднего правого и задних сидений - 1514 литров.

Теперь о том, что сразу не обращает на себя внимание. Щиток приборов XRAY Сross с оранжевыми элементами привлекательнее того, что предлагает просто XRAY. В салоне есть практичный и вместительный ящик под сиденьем переднего пассажира.





Вдобавок к этому, комплектация Luxe Prestige порадует владельца XRAY Cross функцией дополнительной подсветки поворотов противотуманными фарами и предложит для сидящих сзади пассажиров USB-разъём и подушку сиденья с подогревом.

Надо бы сказать пару слов о внешности новинки, но, по-моему, потенциальные покупатели в состоянии оценить ее самостоятельно. Куда важнее упомянуть то, что бамперы XRAY Cross выполнены из нескольких частей, что упрощает их восстановление, случись что с одним из элементов.





И кросс-обвес автомобиля на XRAY Cross выполнен из двух частей, одна из которых (основа) крепится к кузову пистонами и клипсами, а вторая монтируется уже на нее. В итоге восстановление или замена поврежденного внешнего элемента обойдется дешевле. Поклонники LADA подобный подход явно оценят по достоинству.





Что до самого автомобиля, то тут вазовцы, по сути, произвели весьма серьезного конкурента классическому XRAY. Приведя к единому знаменателю все достоинства LADA XRAY Cross, разница в цене в 2330 рублей мне уже кажется не только нормальной, а и недостаточной, чтобы быть уверенным в жизнеспособности обычного XRAY. Возможно, именно поэтому у новинки нет мотора 1,6 даже в бюджетных комплектациях.

Выбрать новый XRAY Cross в наличии, а также пройти тест-драйв новинки можно в новом автоцентре LADA:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00

LADA.by

Михаил ВЛАДИМИРОВ

ООО «Лозанж», УНП 192381382