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ХRAY Cross: только ли в сантиметрах дело?
22.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Большим дорожным просветом, который в сочетании с пластиковым обвесом кузова разом превращает обычную легковушку во вседорожник, сегодня уже сложно кого-то удивить. Прием, придуманный ушлыми маркетологами, работает очень недурно: довольными остаются и покупатель, и продавец.
Первый получает почти «внедорожник» с более брутальной, чем у его легкового собрата внешностью, второй - подъем интереса к модели. Примеров тому немало, и АвтоВАЗ – не исключение.
После запуска в серию универсала LADA Vesta SW Cross и седана Vesta Cross в появлении на свет версии хэтчбека XRAY Cross никто особо не сомневался, да и компания-производитель подобного развития событий, в общем-то, не отрицала. Но вопросы все же были и вот почему.
Во-вторых, как верно заметили коллеги из российских СМИ, уже обычный XRAY в момент вывода модели на рынок позиционировался как кроссовер, на что ненавязчиво намекал дорожный просвет в 195 мм против 178 мм у той же LADA Vesta.
В-третьих, только пластиковым обвесом покупателя в автосалоны не заманишь, да и для более высокого ценника он не аргумент. Следовательно, от создателей LADA XRAY Cross требовалось нечто большее. И они с этой задачей справились.
В конце 2018 года LADA XRAY Cross доехала до белорусских дилеров LADA, и сегодня в дилерской сети нового импортера российской марки в РБ, компании «Ардера», ее можно приобрести по ценам от 25750 рублей до 28780 рублей.
Из силовых агрегатов для новинки пока предлагается только 122-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л. В трансмиссии – передний привод и 5-ступенчатая МКП от Renault. Все это было и у обычного XRAY без приставки Cross, который в версии Luxe Prestige дилеры предлагают приобрести за 26450 рублей. В аналогичной комплектации LADA XRAY Cross на 2330 рублей дороже, и тут самое время разобраться почему.
Сравнение скупых цифр технических характеристик выявляет лишь несколько отличий. Это величина дорожного просвета 215 мм у XRAY Cross против 195 мм у обычного XRAY, углы въезда и съезда - 21 град. и 34 град. у LADA XRAY Cross против 20 град. и 31 град. у XRAY, и собственно габариты (Д/Ш/В) автомобиля, которые тоже незначительно подросли с 4165 / 1764 / 1570 мм до 4171 / 1810 /1645 мм, и иная колея при той же базе. Причем в увеличение высоты машины внес свою лепту не только дорожный просвет, а и рейлинги, появившиеся на крыше кросс-версии XRAY. Но 2330 рублей разницы в цене явно нетолько за это.
К слову, параметры колесных дисков у XRAY Cross также иные. Поговаривают, что на более широкой колее (+19 мм) настоял сам Стив Маттин, и с ним сложно не согласиться.
Сзади у XRAY Cross по-прежнему балка, но уже с дисковыми тормозными механизмами от Vesta Cross. Колея задних колес тоже шире, амортизаторы и пружины созданы специально для версии Cross.
Из серьезных перемен здесь: явно позаимствованный у Vesta подлокотник, рулевое колесо с подогревом, опять же явно вестовский 3-ступенчатый обогрев сидений, шайба системы Ride Select и, собственно, сами сиденья. Передние в XRAY Cross позаимствованы у Renault Kadjar.
Теперь о том, что сразу не обращает на себя внимание. Щиток приборов XRAY Сross с оранжевыми элементами привлекательнее того, что предлагает просто XRAY. В салоне есть практичный и вместительный ящик под сиденьем переднего пассажира.
Надо бы сказать пару слов о внешности новинки, но, по-моему, потенциальные покупатели в состоянии оценить ее самостоятельно. Куда важнее упомянуть то, что бамперы XRAY Cross выполнены из нескольких частей, что упрощает их восстановление, случись что с одним из элементов.
Выбрать новый XRAY Cross в наличии, а также пройти тест-драйв новинки можно в новом автоцентре LADA:
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00
Михаил ВЛАДИМИРОВ
ООО «Лозанж», УНП 192381382
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Большим дорожным просветом, который в сочетании с пластиковым обвесом кузова разом превращает обычную легковушку во вседорожник, сегодня уже сложно кого-то...
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