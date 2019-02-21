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На ферме в Дзержинском районе хотят использовать ЭКО-технологии

22.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Крупнейший в стране производитель продуктов на основе козьего молока решил заняться проектом, который еще несколько лет назад впору было бы отнести к сюжету научно-фантастического романа, — эмбриональной репродукцией самых высокопродуктивных особей животных.

Скоро в Дзержинском районе начнется строительство научной лаборатории и специализированной козьей фермы, которое дотируется инновационным фондом Минской области и Банком развития. Фермерское хозяйство ДАК вкладывает в дело и собственные средства. Что такое ЭКО для парнокопытных и в чем его польза для потребителей, узнавала корреспондент Р.

Дмитрий Крылов — фермер с многолетним стажем. На хуторе Лизаветин в Дзержинском районе почти тысяча белых коз живут у него под крышей огромного сельхозангара.

Мы с Иваном Налетовым, помощником предпринимателя, надеваем халаты и заходим в помещение посмотреть на парнокопытных вблизи. Любопытные дружелюбные козы с личными ID-номерами в ушах, которые чем-то напоминают модные сережки, тут же потоком устремляются к нам. Они тянутся к рукам, рассматривают гостей и явно жаждут общения.

В основном в ДАКе живет именно зааненская — самая плодовитая и молочная порода коз, родиной которой считают Швейцарские Альпы. Дойный период может продолжаться до года, жирность молока тоже на высоком уровне — составляет она около 3,5—4 процентов. Хорошая коза дает 3—5 литров за сутки.

В 2006 году Дмитрий Крылов впервые завез 80 зааненских коз в нашу страну, и вот уже больше десяти лет его хозяйство имеет статус племенного и в своей отрасли лидирует.

Современный подход требует высокой квалификации ветеринарных врачей-эмбриологов. Говоря простым языком, в новой лаборатории будет происходить самое настоящее ЭКО: хирургическое извлечение методом лапаротомии эмбриона из козы-донора в определенный день беременности, его оценка, криоконсервация и последующее помещение в реципиента. Такой способ трансплантации позволит в разы увеличить скорость размножения стада высокопродуктивных животных. А это, прежде всего, экономический эффект: перерабатывать козье молоко можно будет круглогодично благодаря построенному мини-заводу, рассчитанному на 5 тысяч литров в смену.

Дмитрий Крылов говорит, что идея эмбрионального размножения коз — экзотика для наших широт. Во многих странах этот передовой метод уже опробован.

Ввод в эксплуатацию инновационной козьей фермы запланирован на четвертый квартал этого года, перерабатывающий мини-завод заработает в декабре, а выход на полную проектную мощность будет реализован к 2022 году. За это время почти в два раза возрастет число сотрудников на предприятии — до 36 человек. С расширением производственных возможностей ДАКа объемы выпуска и переработки товарного молока увеличатся в разы: по нынешним оценкам — до 650 тонн в год. Будет совершенствоваться и линейка продуктов на козьем молоке. Сыры мягкие и полутвердые, сваренные на козьем молоке, уже с успехом экспортируются в Россию. Дмитрий Крылов уверен: не за горами возможность производить даже настоящий камамбер по вполне конкурентным ценам.

Инвестиционный проект также предполагает создание экологичной гидропонной станции для проращивания зерна производительностью 3 тонны в сутки. Животные круглый год будут обеспечены полноценным зеленым питанием.


 
 
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Крупнейший в стране производитель продуктов на основе козьего молока решил заняться проектом, который еще несколько лет назад впору было бы...
 
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